Hayat O filistin bayrağı dalgalanacak
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

O filistin bayrağı dalgalanacak

Rızık Tantish, Filistinli bir karateci. Çocukluğundan beri karate ile ilgileniyor. Gazze’de kendi sikletinde düzenlenen tüm yarışmalarda şampiyon olmuş. Bu da ona ülkesi adına uluslararası yarışmalara katılma hakkı vermiş. Ancak Tantish, son üç yıldır abluka yüzünden hiçbir yarışmaya katılamadı. İstanbul’da düzenlenen karate şampiyonasına gelmeyi başaran Tantish, Filistin bayrağını tüm dünyada dalgalandıracağım diyor.

Hatice Saka Yeni Şafak
​Rızık Tantish
​Rızık Tantish

Ambargo ve abluka altındaki Gazze, uzun zamandır dünyanın en büyük açık hava hapishanesi konumunda. Serbest dolaşım hakkından mahrum bırakılmış yaklaşık iki milyon Filistinli, etrafı yüksek duvarlarla çevrili şehirde hayat mücadelesi vermeyi sürdürüyor. Bu açık hava hapishanesinde gençlerin hayat tutunması ise hiç kolay değil. Gazzeli Rızık Tantish de daha çok küçük yaşlarda karate sporuna başlamış ve böylece ablukanın psikolojik baskısından uzaklaşmış. Filistin’in Milli Kareteci takımında yer alan Tantish, uluslararası yarışmalara defalarca davet aldığı halde abluka yüzünden katılamamış. Üç yıldır her seferinde büyük bir umutla yarışmalara hazırlanan genç sporcuyu, dolan vize süreleri, kapanan sınır kapıları üzse de direnci kırılmamış. Uluslararası Turkish Open Karate Turnuvası’na katılması için Filistin Karate Topluluğu onu seçtiğinde yine yarışmaya gelemeyeceğini düşünmüş. Ancak kez bu kez ülkeden çıkıp turnuvaya katılmayı başarmış. İstanbul’da bir araya geldiğimiz Rızık Tantish ile Gazze’de sporcu olmayı, hayallerini ve planlarını konuştuk. Genç sporcu ülkesinin bayrağını tüm dünyada dalgalandırmak istediğini söylüyor.

Ne zaman başladın karateye?

Babam karateci ve bu sporu o sevdirdi. O, Libya’da fizik bölümünde okuduğu sırada karate takımına girmiş. Şampiyonluk yarışmalarına katılmış. Filistin’e döndüğünde de karate dersleri vermeye başlamış. Ben de onunla birlikte karate salonuna çok küçük yaşlarda gitmeye başladım. Dört yaşında bile değildim. Adım adım ilerledim ve iyi bir noktaya ulaştım. Gazze’deki yarışmalara katıldım. Filistin Şampiyonluğu’nu ard arda iki kez kazandım. 2017 ve 2018 yıllarında şampiyon oldum. Altı yıldır bu sporla profesyonel olarak ilgileniyorum.

Peki antremanlarınızı nasıl yapıyorsunuz ?

İmkanlarımız çok az ve en basit aletlerle çalışıyoruz. Uluslararası standların yanına bile yaklaşmıyor. Uzun yıllar yaralanmalara sebep olacak sert zeminlerde çalıştık. Daha kısa bir süre önce salonumuzdaki zemin iyileştirildi. Biliyorsunuz Gazze’de sürekli elektirik kesintileri oluyor. Biz elektirik olmadığı günlerde mum ışığında antreman yapıyorduk.

Bu şartlarda çalışmaya nasıl devam edebildin?

Abluka, ölümler ve bombalanma hayatımızın bir parçası. 2014’teki saldırılarda çok fazla akrabamı ve arkadaşımı kaybettim. Bütün bunlara ve kısıtlı şartlara rağmen antremanları hiç bırakmadım. Çünkü Filistin bayrağını dünyada dalgalandırmak ve ülkemi onurlandırmak istedim.

Ülkeni temsil etme fırsatı buldun mu ?

Filistin içinde yarışmalar yapılıyor ve uluslararası yarışmalara kimin katılacağı seçiliyor. Batı Şeria’dan ve Gazze’den sporcular Filistin Şampiyonası’na katılıyor. Bu yarışmalarda hep başarılı oldum ve seçildim. Çok sayıda davet geldi. Filistin Karate Topluluğu’nun Batı Şeria’daki üyeleri yarışmalara katılabiliyordu. Ancak ben hiç birine gidemedim. Bu beni psikolojik olarak çok yıprattı. Bütün gücümle her seferinde yarışmalara hazırlanıyordum. Ancak vizemin süresi doluyor ve Gazze’den çıkamıyordum. Batı Şeria’daki takım arkadaşlarım giderken ben yine hayal kırıklığı ile bir dahaki yarışmaya hazırlanmaya çalışıyordum.

Hangi ülkelerden davetler almıştınız ?

2016’da Endonezya’dan, 2017’de Dubai ve Bakü İslami Dayanışma Oyunları’ndan, 2018’de Türkiye, Asya ve İspanya’dan davetler geldi ve hiçbirine katılamadım. Son üç yıldır hiçbir yarışmaya gidemedim.

MEZUNİYET HEDİYESİ OLDU

İstanbul’daki yarışmaya katılman nasıl oldu?

Filistin Karate Topluluğu, bu turnuvaya katılması için Batı Şeria’dan 6 sporcu, Gazze’den de beni seçti. Batı Şeria’daki arkadaşlarım şanslı, onlar Ürdün’den çıkabiliyorlar. Bildiğiniz gibi Gazze’den tek çıkış Refah ve o kapı da kapalı. Ülkeden çıkmak istediğiniz de işlemler çok fazla zamanınızı alıyor. Bazen üç ay bazen daha uzun sürüyor. Üniversite son sınıftayım. Mezuniyet için son sınavları veriyordum. Hocam geldi ve senin sınavını bugün yapacağız. Çünkü yarın yola çıkıyorsun ve turnuvaya katılacaksın dedi.

Çok şaşırdın mı ?

Elbette, çok büyük bir sürpriz oldu. Bu adate benim için bir mezuniyet hediyesi oldu. Girdiğim sınavların sonucunu da İstanbul’da iken öğrendim. Mezun olmuşum. Üç yıldır her seferinde gelen davetlere rağmen yarışmalara hiç katılamamıştım. Bu önemli bir tecrübe oldu.

Buradaki yarışma nasıl geçti ?

Daha önce yarışmalara katılamadığım için tecrübe edinemedim. Bir de çekilen kurada karşıma çıkan rakipler, daha önce şampiyon olmuşlardı. Rakibim her anlamda benden güçlüydü ve umduğumdan daha başarılı oldum. Sadece iki saniye fark ile kaybettim ve bu bile benim için büyük bir başarı.

Bundan sonrası için planın ne ?

Aksa Üniversitsi Beden Eğitimi Bölümü’nden yeni mezun oldum.Türkiye’de kalmak ve burada master yapmak istiyorum.

Neden?

Bunun birden çok sebebi var. Öncelikle Türkiye her zaman Filistin davasına sahip çıktı ve Gazzeliler’in yanında oldu. Ben de ülkemi dünyada temsil etmek ve Filistin bayrağını uluslararası yarışmalarda dalgalandırmak istiyorum. Ancak antreman yapacağım alanlar kısıtlı ve imkanlar profesyonelliği artırmak için yetersiz. Üstelik burada eğitimimi sürdürürken Filistin adına uluslararası yarışmalara özgürce katılabileceğim ve bu çok önemli.

Filistin’i Türkiye’den temsil edeceğim

  • Türkiye’de eğitimine devam etmek ve Filistin’i karate alanında dünyada temsil etmek adına girişimlerin oldu mu?
  • Buraya geleli çok olmadı. İstanbul’da bu konuda bana yardımcı olabilecek kurumlar ile görüşmeye ve bağlantı kurmaya çalışıyorum. Filistin bayrağını Türkiye’den taşıyacağım ve bu benim için büyük bir şeref olacak. Umarım sesim duyulur ve Filistin’i en iyi şekilde temsil edebilmem için gerekli yardımları Türk kardeşlerimden alabilirim.
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