Okuma azimlerine 41 kere maşallah

“Bu yaştan sonra okuyup ne yapacaksın?” diyenler olsa da çevresinden hep olumlu ve yapıcı tepkiler aldığını söyleyen Aslan, “Okumak özellikle de örgün eğitim benim hayatıma bir disiplin getiriyordu, yaşama sevinci veriyordu ve her sabah daha bir heyecanla zevkle ve şevkle kalkıp güne başlıyordum. Dünya hayatının yorucu sıkıcı işlerine karşı adeta bir terapi vazifesi görüyor, gereksiz işlere vakit ayırmıyor gereksiz şeylere üzülüp sinirlenmiyorsunuz. Çünkü aklınızda dersleriniz, kitaplarınız ödevleriniz var ve hepsinden önemlisi iki gününüz birbirine denk olmuyor” şeklinde o dönem tekrar üniversite öğrencisi olmanın verdiği heyecanı anlatıyor. “Üniversite hayatımın her günü çok eğlenceli, çok zevkli geçti” diyen Aslan, “Aynı fakültede çocuklarımın ilkokuldan, ortaokuldan arkadaşlarıyla da karşılaşmak ayrı bir hoşluktu” diyor. Aslan, “Okulda diğer öğrencilerin hepsi benim çocuklarım yerinde olsa da hiçbir zaman kendimi onlardan farklı hissetmedim” ifadelerini kullanıyor ve ekliyor: “Hiçbir öğrencinin bana ‘Ya bu teyzenin de bu yaşta ne işi var üniversitede’ gibi bir tavrı olmadı, hiç öyle hissettirmediler. Ben de onların kâh ablası, kâh annesi, kâh kankası oldum. Çok güzel insanlarla güzel hatıralar biriktirdim. ‘Makbule abla, keşke sendeki heves heyecan biz de de olsa derlerdi.’” Aslan, genç öğrencilere ise şu tavsiyede bulunuyor: “Yaşlılık her konuda; öğrenmede, anlamada, harekete geçmede, karar vermede yavaşlılıktır. Onun için gençlere ‘Şu dönemlerinizi dişinizi sıkın, çok iyi değerlendirin, asla boş geçirmeyin. Çünkü insan öyle kalmıyor. Bir de genç kalmak istiyorsanız ölene kadar okumaya öğrenmeye ve öğretmeye devam edin diyorum.”

“Çok fazla gayret sarf etmem gerekti. Bir okuduğumu üç kere okudum. On sekiz yaşlarla yetmiş altı yaş koşuyor, zordu” diyen Süner, “Öğrenci arkadaşlarım gelirlerdi. ‘Nimet ablacığım’ diye sarılıp öperlerdi. ‘Sen bizim idolümüz oldun’ derlerdi. Bir idol olarak kabul ettiler. Hocalarım da öğrenci olduğumu öğrendikten sonra ‘Nimet Hanım seni bütün öğrencilerimize örnek olarak gösteriyoruz’ diyorlardı” şeklinde öğrenciler ve hocaları tarafından nasıl karşılandığını anlatıyor. Süner, “Öğrenciler çocuklarımdan ziyade arkadaşım gibiydiler” diyor ve ekliyor: “Onlarla çıkar dolaşırdık. Ben de onların seviyesine her zaman için indim. Genç arkadaşlarım bir kere başladıkları eğitimlerini bırakmasınlar. Sebep ne olursa olsun, mutlaka devam edip bitirsinler. Programlı, disiplinli olsunlar. Geçirdikleri zamanı ziyan etmesinler.”

Yıllar sonra üniversite hayatı yaşamanın çok keyifli ve çok eğlenceli olduğunu söyleyen Bozkurt, “Gençlerin dinazmini onların heyecanıyla tekrar onlara dahil olmak bana yeni bir motivasyon açtı ve tekrar sınav heyecanı yaşamak dersleri geçmek onlarla birlikte geçirdiğim eğitim süreci çok keyifliydi ve benim hayatımı çok önemli yönde etkiledi. Hem iş hayatıyla birlikte yürüttüğüm hem de aile hayatı arasında çok iyi bir denge kurduğumu düşünüyorum” diyerek okumanın hayatına nasıl yön verdiğini anlatıyor. “İnsanlar çalışırsa ve azimli olursa her şeyin üstesinden gelebilir” ifadelerini kullanan Bozkurt, “O yüzden umudun olduğu her yerde mucizeler mümkün. Bu benim için bir mucizeydi. O yüzden gençlere hep çalışmalarını ve daha ileriye hep kendilerini geliştirmeleri yönünde bir planlamalarının olmalarını tavsiye ederim. Çok çalışınca her türlü kapı ve yol açık” diyerek gençlere tavsiyede bulunuyor. Şu an yasal avukatlık stajını yapan Bozkurt, önümüzdeki yıllarda da kamu diplomasisinden yüksek lisans yapmayı düşünüyor.