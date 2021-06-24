Hayat Osman Beyin çocukları kimler? İşte Osman Gazinin çocukları hakkında bilgiler
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Osman Bey’in çocukları kimler? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler

Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve kurucu Osman Gazi'nin hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi, başta Orhan Gazi olmak üzere Osman Gazi'nin çocuklarını gündeme getirdi. Peki, tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Osman Gazi'nin Malhun hatundan kaç çocuğu var, isimleri ne? Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler...

Haber Merkezi Yeni Şafak
Osman Bey’in çocukları kimler? Bala Hatun’un çocuğu kimdir? Malhun hatunun çocuklarının isimleri neler? Orhan Bey kimdir?
Osman Bey

Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan sezon finalinde Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. İzleyiciler de Osman Gazi'nin doğan çocuğu ve tarihteki diğer çocuklarını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Osman Gazi'nin Malhun hatundan kaç çocuğu var, isimleri ne? Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte tüm detaylar...

Osman Gazi’nin kaç çocuğu var?

Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi’nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.

Çoban Bey

Melik Bey

Orhan Gazi

Hamid Bey

Bazarlu Bey

Alâeddin Ali Bey

Fatma Melek Hatun

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Bala Hatun'un çocuğu kimdir?

Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.

Rabia Bala Hatun, Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.

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Bala Hatun'un oğlu Alâeddin Bey kimdir?

Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir.

Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.

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Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.

Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.

Malhun Hatun'un çocukları kimdir?

1299 yılında Osmanlı Beyliğinini Söğüt ve Domaniç'te kuran Osman Bey, Malhun Hatun ile 1280 yılında evlenmiştir.

Malhun Hatun'un Osman Gazi ile evliliğinden Osmanlı Devletinin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi dünyaya gelmiştir.

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Orhan Gazi kimdir?

Orhan Gazi veya Orhan Bey (Osmanlıca: اورخان بك; d. 1281, Söğüt – ö. Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır.

Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.

"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir.

Osmanlı hanedanının en uzun ömürlü padişahı Orhan Gazi, ömrünün son zamanlarında tahtı şehzade Murat'a bırakmış, kendisi Bursa'ya geçmiştir.

Orhan Gazi, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesinde medfundur.

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Savaş mağduru ailelere gıda kolisi, kışlık kıyafet ve yakacak dağıtımında bulunan ünlü oyuncular Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfı'nın bölgede yürüttüğü eğitim faaliyetleri, giyim mağazası, yetim kampları ve İyilik Konutları gibi projeleri yerinde görme imkanı buldu. Oyuncular, yetim çocuklarla oyun oynayıp gönülleri fethetti.
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Al, Suriye’nin her köşesinde yardım sever Türk halkının varlığını görevilmek mümkün. Türk, beklenendir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Günümüzde de nerede bir mazlum ve mağdur varsa elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardımına koşuyoruz. Al, Suriye’nin her köşesinde yardım sever Türk halkının varlığını görevilmek mümkün. Türk, beklenendir. Tarih boyunca bu böyle olmuştur. Günümüzde de nerede bir mazlum ve mağdur varsa elhamdülillah Türkiye Diyanet Vakfı gibi sivil toplum kuruluşları aracılığıyla yardımına koşuyoruz.
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Suriye’de savaşın en acı yüzünü yaşayan kardeşlerimizi ziyaret etme imkanımız oldu. Türkiye Diyanet Vakfı'nın her biri birbirinden kıymetli çalışmalarını gördük. Muhtaç kardeşlerimizin ihtiyaçlarını karşılama, bizlere vekalet olarak verilen emanetleri teslim etme fırsatı bulduk” dedi.
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Bağışçıların yaptığı yardımların Suriye’deki insanların hayatını değiştirdiğini belirten Al, uzatılan küçücük bir yardım malzemesini alan çocukların sevinçle koşarak evlerine gittiğini görmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurguladı.
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Türkiye ve Türk milletinin mazlum topraklardaki varlığının onlar için umut olduğunu ifade eden Al, “Savaş mağduru kardeşlerimiz için umut ve ümidin git gide tükendiği noktada Türkiye ve Türk milleti buradaki varlığıyla ümitleri yeniden yeşertti. Allah devletimize zeval vermesin. İnşallah Türk devleti var olsun. Bağışçılarımızdan Allah razı olsun kardeşlerimizin, geleceği güzel yavrularımızın gönlünü fethetti” diye konuştu.
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Kuruluş: Osman dizisinde 'Şahin Bey' karakterini canlandıran Murat Karak ise hayırsever Türk milletinin yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığıyla mazlum ve mağdurlara ulaştırdıklarını söyledi.
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Suriye’deki insanların çok ciddi anlamda Türkiye’nin ve Türk halkının desteğine ihtiyaç duyduğunu dile getiren Karak, “Sizlerin gönülden yapacağı bağışlar onların yüreklerine kadar ulaşıyor. Türk halkı ve Türk milleti burada var oldukça, savaş mağduru kardeşlerimiz daha insanca bir şekilde yaşam sürdürebilecek” ifadelerine yer verdi.
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Diriliş Ertuğrul dizisinde 'Melikşah Alp' karakterini canlandıran Melikşah Özen ise Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak mazlum coğrafyada yürütülen yardım çalışmalarını yerinde görme fırsatı bulduklarını belirterek, “Suriyeli kardeşlerimizi, yetimlerimizi gördük. Türkiye Diyanet Vakfı'nın ve ülkemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu birbirinden kıymetli yardımları inceledik.
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Bunların her biri buradaki insanlar için çok kıymetli. Burası bizim ata topraklarımız. Osmanlı 600 yıldan fazla hükmetmiş. Onun için buradaki insanları yalnız bırakmamalıyız” dedi.
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Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti 2'nci Başkanı İhsan Açık da, toplumun her kesiminden insanları Suriye’ye davet ederek oradaki insanların durumunu gösterip yapılan yardım çalışmalarını yerinde görmelerini sağladıklarını ifade etti.
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Bu vesileyle insanlara yapılan yardımların nerelerde ne şekilde değerlendirildiğini gösterebildiklerini belirten Açık, bölgede her geçen gün faaliyetleri artırdıklarını dile getirerek, “Göçün ilk başladığı dönemlerde sadece çadırlar vardı. Şimdi kalıcı konutlar inşa ediyoruz.
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Camisi, okulu ve diğer sosyal alanların da olduğu mahalleler kuruyoruz. Yardımsever milletimizin destekleriyle gıda, eğitim, dini hizmetleri destekleme faaliyetleri, barınma gibi hemen her alanda hizmet veriyoruz. İnşallah çalışmalarımız artarak devam edecek” şeklinde konuştu.
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizinin oyuncuları Suriye’de: İdlibli yetimlerin yüzlerini güldürdüler
Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş: Osman dizisinin oyuncuları Celal Al, Murat Karak ve Melikşah Özen, Türkiye Diyanet Vakfı gönüllüsü olarak Suriye'nin İdlib kentinde savaş mağduru aileleri ziyaret edip çocuklarla oyunlar oynadı. Oyuncular savaşta ailelerini kaybeden yetim çocukların gönlünü kazandı.


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