Osman Bey’in çocukları kimler? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler
Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu ve kurucu Osman Gazi'nin hayatını konu alan Kuruluş Osman dizisi, başta Orhan Gazi olmak üzere Osman Gazi'nin çocuklarını gündeme getirdi. Peki, tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Osman Gazi'nin Malhun hatundan kaç çocuğu var, isimleri ne? Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte Osman Gazi’nin çocukları hakkında bilgiler...
Kuruluş Osman'ın dün akşam yayınlanan sezon finalinde Osman Bey, Malhun Hatun'dan beklediği müjdeyi alır ve hasretle beklediği evladını kucağına alarak büyük bir sevinç yaşar. İzleyiciler de Osman Gazi'nin doğan çocuğu ve tarihteki diğer çocuklarını merak ederek araştırmaya başladı. Peki, tarihte Osman Gazi’nin kaç çocuğu var? Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu, Bala Hatun'un çocuğu kimdir? Osman Gazi'nin Malhun hatundan kaç çocuğu var, isimleri ne? Osman Gazi’nin oğlu Orhan Gazi kimdir? İşte tüm detaylar...
Osman Gazi’nin kaç çocuğu var?
Malhun Hatun ve Râbi'a Bala Hâtun isimli iki eşi olan Osman Gazi’nin bu evliliklerinden toplamda 7 çocuğu var.
Çoban Bey
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Melik Bey
Orhan Gazi
Hamid Bey
Bazarlu Bey
Alâeddin Ali Bey
Fatma Melek Hatun
Bala Hatun'un çocuğu kimdir?
Râbi'a Bala Hâtun, Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu Osman Gazi'nin eşi ve Şeyh Edebali'nin kızı.
Rabia Bala Hatun, Alâeddin Paşa'nın annesi kabul edilir.
Bala Hatun'un oğlu Alâeddin Bey kimdir?
Alâeddin Bey (Alâeddin Paşa, Alâeddin Ali Paşa, Erden Ali Bey), Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin oğullarından birisidir.
Osmanlı kroniklerine göre Osman Gazi'nin ölümünden sonra Orhan Gazi ile birlikte Şehzade Alâeddin'in ismi beylik için konuşulmuş; iki kardeş arasında yapılan görüşme sonunda Şehzade Alâeddin, kendi isteğiyle beylikten feragat etmiştir. Tarihî kaynaklarda alçakgönüllü kişiliği öne çıkarılır.
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Bursa'daki tekkesinde derviş hayatı yaşamayı tercih eden Alâeddin Bey'in daha sonra Orhan Bey'in isteği ile bazı bürokratik görevler aldığı ve bazı seferlere katıldığı düşünülür. Kimi kaynaklara göre Alâeddin Bey, vezirlik sisteminin kurulmasına rol oynamış bir kişidir ve Osmanlı'nın ilk veziridir; ayrıca "paşa" unvanını kullanan ilk hanedan mensubudur.
Kaç yaşında ve hangi nedenle öldüğü kesin olarak bilinmez, hayatının son yıllarını Bursa'da Kükürtlü'de bulunan tekkesinde geçirmiş ve öldüğünde Osman Gazi'nin türbesine defnedilmiştir.
Malhun Hatun'un çocukları kimdir?
1299 yılında Osmanlı Beyliğinini Söğüt ve Domaniç'te kuran Osman Bey, Malhun Hatun ile 1280 yılında evlenmiştir.
Malhun Hatun'un Osman Gazi ile evliliğinden Osmanlı Devletinin ikinci hükümdarı olan Orhan Gazi dünyaya gelmiştir.
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Orhan Gazi kimdir?
Orhan Gazi veya Orhan Bey (Osmanlıca: اورخان بك; d. 1281, Söğüt – ö. Mart 1362, Bursa), Osmanlı İmparatorluğu'nun ikinci padişahı. 1324 ile 1362 yılları arasında beylik yapmıştır.
Osmanlı Beyliği'nin kurucusu Osman Gazi ve Malhun Hatun'un oğludur. Babası Osman Gazi'nin vefatı üzerine 1326'da bey olmuştur. Orhan Bey'e Şücaeddin, "İhtiyareddin" ve "Seyfeddin" unvanları verilmiştir. Ölüm tarihini 1359, 1360, 1361 ve 1362 gösteren kaynaklar da vardır.
"Sultan" unvanını kullanan ilk Osmanlı padişahının I. Murad olduğu kabul edilmektedir; lakin bazı kaynaklar Orhan Bey'i "sultan" unvanını kullanan ilk Osman padişahı olarak kabul etmektedir.
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Osmanlı hanedanının en uzun ömürlü padişahı Orhan Gazi, ömrünün son zamanlarında tahtı şehzade Murat'a bırakmış, kendisi Bursa'ya geçmiştir.
Orhan Gazi, Bursa'da, Gümüşlü Kümbet'te babasının türbesinde medfundur.