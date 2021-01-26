Hayat Makam şoförlüğünden Kuruluş Osman filmi setine gidiyor Cengaver rolüyle oynamaya başladı
AKTÜEL

Makam şoförlüğünden 'Kuruluş Osman' filmi setine gidiyor: 'Cengaver' rolüyle oynamaya başladı

Manisa'nın Şehzadeler İlçe Belediyesi'nde makam şoförü olarak çalışan Rıfat Etiz, 'Kuruluş Osman' adlı televizyon dizisinde rol almaya başladı. Vatandaşların ilgi odağı haline gelen Etiz, hafta içi makam şoförlüğü yapmaya devam ediyor.

Haber Merkezi DHA
Rıfat Etiz.
Rıfat Etiz.

Şehzadeler Belediyesi'nde 7 yıldır makam şoförü olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Rıfat Etiz'in (38) bir arkadaşıyla gittiği ‘Kuruluş Osman’ dizisinin setinde hayatı değişti.

DHA

  • Sette aldığı teklifi kabul eden Etiz, dizide 'cengaver' rolünde oynamaya başladı. Oyunculuğa başlamasıyla çevresindekilerin ilgi odağı haline gelen Rıfat Etiz, belediyedeki işini bırakmayacağını söyledi.

DHA
Sette aldığı teklifi kabul eden Etiz, dizide 'cengaver' rolünde oynamaya başladı.

Oyunculuğu gittiği yere kadar yapmayı düşündüğünü kaydeden Etiz, “Asıl işim makam şoförlüğü. ‘Kuruluş Osman’ dizisini çok seviyordum. Dizide oynayan bir arkadaşımın vasıtasıyla sete gittim. Orada çok iyi davrandılar. Rol verdiler, oynadım. O anı yaşamak ve orada olmak tarifi olmayan çok güzel bir duygu. Böyle tarihi bir dizide olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah devamı gelir. Halimden de memnunum" diye konuştu.

Filistinli sanatçı Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı
DÜNYA
Filistinli sanatçı Diriliş Ertuğrul dizi müziğini Kudüs için hazırladığı ezgiye uyarladı

Türkiye’de herkes memleketinde yaşasaydı nüfus dağılımı nasıl olacaktı?
GÜNDEM
Türkiye’de herkes memleketinde yaşasaydı nüfus dağılımı nasıl olacaktı?

Abone Ol Google News
Tayyipi görünce yüreğim fenalaştı

Tayyip'i görünce yüreğim fenalaştı

"Ömrümden ömrüne koya" diyen Rabia Nine o anları anlattı.
Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

Bedelli askerlik ücretleri belli oldu

2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükseldi.
Yeni bir skandalla çalkalanıyor

Türkiye'den 19 milyon kullanıcının telefon numaraları sızdı.

​Taraf olmadığımız saldırının faili olarak gösteriliyoruz.
Eyüpsultan'da cinayet

Eyüpsultan'da cinayet

​Anne ve ağabeyini koli bandıyla öldürdü.

Türkiye'nin<br>yeni nesil silahı

Türkiye'nin
yeni nesil silahı

​Işık hızında atış yaparak hedefleri imha ediyor.
Transferde kritik hafta

Transferde kritik hafta

​Başkan Ağaoğlu, Yeni Şafak'a konuştu.

Ankara ve İzmir'de<br>peş peşe FETÖ operasyonu

Ankara ve İzmir'de
peş peşe FETÖ operasyonu

Kiraladıkları evlerde 'FETÖ'yü yeniden diriltmek' amacıyla faaliyet yürütüyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.