Makam şoförlüğünden 'Kuruluş Osman' filmi setine gidiyor: 'Cengaver' rolüyle oynamaya başladı

Şehzadeler Belediyesi'nde 7 yıldır makam şoförü olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Rıfat Etiz'in (38) bir arkadaşıyla gittiği ‘Kuruluş Osman’ dizisinin setinde hayatı değişti.

DHA

Sette aldığı teklifi kabul eden Etiz, dizide 'cengaver' rolünde oynamaya başladı. Oyunculuğa başlamasıyla çevresindekilerin ilgi odağı haline gelen Rıfat Etiz, belediyedeki işini bırakmayacağını söyledi.

DHA Sette aldığı teklifi kabul eden Etiz, dizide 'cengaver' rolünde oynamaya başladı.



Oyunculuğu gittiği yere kadar yapmayı düşündüğünü kaydeden Etiz, “Asıl işim makam şoförlüğü. ‘Kuruluş Osman’ dizisini çok seviyordum. Dizide oynayan bir arkadaşımın vasıtasıyla sete gittim. Orada çok iyi davrandılar. Rol verdiler, oynadım. O anı yaşamak ve orada olmak tarifi olmayan çok güzel bir duygu. Böyle tarihi bir dizide olduğum için gurur duyuyorum. İnşallah devamı gelir. Halimden de memnunum" diye konuştu.

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