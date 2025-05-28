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Oto yıkamayı bedavaya getiriyorlar: Demir jetonların satışı devam ediyor

Oto yıkamayı bedavaya getiriyorlar: Demir jetonların satışı devam ediyor

12:4228/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
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Oto yıkama istasyonlarında ve oyun salonlarında kullanılan jetonların internet üzerinden toptan ve ucuza satılması, sosyal medyada gündem oldu.

Jeton uyanıkları iş başına geçti ve değersiz metallerden çok ucuza üretim yapmaya başladı.


Bazı vatandaşların, oto yıkama istasyonları ve langırt gibi oyun makinelerinde ücret ödemek yerine internet üzerinden sahte jeton alıp kullandıkları ortaya çıktı.


YIKAMA BAŞINA 6 TL

İnternette “Langırt & Oto Yıkama Jetonu” başlığıyla satışa sunulan bu ürünler, genellikle 100, 200 veya 500’lü paketler halinde satılıyor.


Gerçek jetonlara göre çok daha ucuz olan bu sahte parçalar, makineler tarafından da sorunsuzca kabul ediliyor. Bu sayede kullanıcılar, örneğin araç yıkama başına 45-60 TL yerine yalnızca 6-7 TL ödüyor.


Sahte jetonlardan alan kişiler jetonların makinelerle sorunsuz şekilde uyum sağladığını belirtirken “Petrolde jeton 50 TL, buradan alıyorum 7 TL’ye arabamı yıkatıyorum” ifadelerini kullandı.


Jeton sistemi kullanan işletmelerin bu durum karşısında nasıl bir önlem alacağı bilinmezken, uzmanlar, makinelerin daha güvenli sistemlerle güncellenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

#Oto Yıkama
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