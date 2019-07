Pankartların dili değişti

Üniversitelerin mezuniyet törenlerinde bu yıl da birbirinden değişik mesajlarla dolu pankartlar gördük. Mezuniyet töreninde pankart açma geleneğine sahip üniversitelerin başında Orta Doğu Teknik Üniversitesi ( ODTÜ) geliyor. Her yıl siyasi mesajlar içeren, hatta mizah sınırlarını aşan pankartlar maalesef bu yıl da vardı. Ancak bu sene ilk defa iki öğrenci pankartlarında Kur’an-ı Kerim’den bir ayeti de taşıdılar.

En’âm Suresi’nin bir ayetini pankartlarına yazan isimlerden biri Cemre Dikmen. Fen Edebiyat Fakültesi Matematik bölümünden mezun olan Dikmen, “Tebliğin her müslümana hak bir görev olduğu, ODTÜ mezuniyet törenininde bu amaç için en uygun yer olduğunu ve Yaradan’ın dinini duyurmakla görevli bizlerin de ODTÜ’de olduğumuzu göstermek için islâmî yönden bir pankart hazırladım” diyor. Dikmen ayrıca şunları anlatıyor: “Asıl ilim sahibi alemlerin yaratıcısı Allah’ın (c.c) olduğunu ve O’nun ilmi dahilinde okuyup ilerlememiz gerektiğini, yaratılanların O’nun ilminin yansıması olduğu mesajını vermek istedim. Pankartımızı hem boş, kindar bakışlar hem de tebrikler eşliğinde gururla ve onurla taşıdık. Tören bittiginde aldığım tepki ve tebrikler ışığında asıl sonucun Yaradan’ın sözü ile kalplerde yapmış olduğumuz etki olduğunu düşünüyorum.”

DÜNYAYA SELAM GÖNDERDİK

ODTÜ’de insani konulara gönderme yapan pankartlar da vardı. Bunlardan biri Şehir ve Bölge Planlama Bölümü’nden bu sene mezun olan Ebru Burkuk ve arkadaşı Seher Beyza Mahmut’a ait. Burkuk ve Mahmut Yeni Zellanda’daki terör saldırısına atıfta bulunarak “hello brother” (selam kardeşim) pankartıyla mezuniyet törenine katıldı. Okullarının evrensel bir yönü olduğuna inandıklarını ve bu nedenle Yeni Zellanda’yı hatırlatmak istediklerini ifade eden Ebru Burkuk, pankartı yazma hikâyelerini ise şöyle anlatıyor: “Hello brother pankartını açmak arkadaşım Seher Beyza Mahmut’un aklına geldi. Yeni Zellanda’da olan saldırıya kayıtsız kalmadığımızı, orada hayatı kaybeden insanların yaşadıklarını hatırlatmak istedik.” Bu pankartı yazma nedenlerinin mezun oldukları okul olan ODTÜ’nün evrensel bir yönü olduğuna inanmaları olduğunu söyleyen Burkuk, “Maalesef okulumuzda bu anlamda evrenselliği anlamayan arkadaşlar da var. Bu nedenle pankartı açtığımızda ne demek istediğimizi, anlamayanlar oldu. Oysa, Christchurch kentindeki terör saldırısında hayatını kaybeden Davud Nabi’nin son sözü buydu. Bizim ki gibi insani tarafı olan pankartların yanında, çoğu siyasi göndermelerle dolu pankartlar da gördük. İslam aynı zamanda selam dinidir. Biz, dünyanın diğer ucundaki Müslüman kardeşlerimize de ‘selam’ yollamak istedik.”

TIBBİYELİ HİKMET

Mehmet Buğra Tümtaş ve arkadaşlarının hazırladığı pankart

Bu senenin dikkat çekici pankartlarından bazılarını da Hacettepe Üniversitesi’nin Tıp Fakültesi mezunları açtı. Mezunlar pankartlarıyla hem sağlıkta şiddet konusunu hatırlattılar, hem de İstanbul’un işgaline karşı direnişi başlatan Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarını andılar. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2019 yılı mezunlarından Mehmet Buğra Tümtaş mezun olan arkadaşlarıyla birlikte pankartları yazmaya karar verdiklerini söyleyerek şunları anlattı: “Tıbbiyeyi bitiriyorken mezuniyetimizde de 14 Mart 1919’da İstanbul’da işgale karşı direnişi başlatan milli ruhun bir izdüşümünün olması istedim. Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşları bize bir vatan ve duruş miras bıraktılar. Bu mirasa en güzel teşekkür de ancak onların izini takip etmek olabilirdi.İşte bu niyetle oluştu pankart.” Tümtaş şunları da ifade etti: “Tören esnasında Dekanımız Bülent Altun, Tıbbiyeli Hikmet ve arkadaşlarını anlatıp onların yolunu takip etmemizi öğütleyince pankart çok daha manalı bir hale geldi. Bir grup arkadaşımla da birlikte “İyi ki varsın Eren”, “Doktoru yaşat ki insan yaşasın, İnsanı yaşat ki Devlet yaşasın” pankartlarını da açtık.”

Ebeveynlere seslendik

Sena Çifteci ve arkadaşlarının hazırladığı pankart

Birbirinden farklı pankartların açıldığı törenlerden biri de Üsküdar Üniversitesi’nde yaşandı. Üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi mezunlarının, “Dünyada her 7 dakikada bir çocuk ‘gelin’ oluyor/Dünyada her 7 dakikada bir çocuk umutlarına küsüyor/Dünyada her 7 dakikada bir yarının ışıklarından biri daha sönüyor” yazılı pankartı dakikalarca alkışlandı. Pankartı yazan mezunlardan biri Sena Çifteci’ydi. Çifteci arkadaşı Fatma İdigut ile beraber 10 kişilik bir ekip olarak pankartı hazırladıklarına dikkat çekti. Ayrıca Çocuk Gelişimi bölümünün mezunlarının birkaç senedir benzer pankartlar açtığını, kendilerinin de bu geleneği devam ettirmek istediklerini söyledi. Pankart hakkında olumlu geri dönüşlerden memnun olduklarını da belirten Çifteci şunları söylüyor: “Benim bitirme ödevim zaten çocuk istismarı üzerineydi. Dünyada her 7 dakikada bir çocuğun ‘gelin’ olduğu gibi ilginç bir istatistiğe rastlayınca arkadaşlarımla beraber istismarın bu yönünü öne çıkartmak istedik. Çoğu insandan da olumlu dönüşler aldık. Doğru bir mesaj verdiğimizi düşünüyorum. Çocuk gelişimciler olarak üzerimize bir çok görev düştüğünü biliyoruz özellikle çocukları eğiten ailelere bilinç sağlamak bizim için çok önemli. Bu pankartla da en çok ebeveynlere seslenmek istedik.”