Peygamber'in hatırası sanat eserlerinde

Ramazan-ı Şerif’e özel olarak hazırlanan “Mir’ât-ı Nebevi Sergisi” Esenler Belediyesi Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi’nde ziyaretçilerle buluştu. “Kalem ve fırçadan gönül aynasına yansıyan hürmet” anlayışıyla kapılarını açan sergi, Peygamber Efendimizin (s.a.v) nurunu ve hatırasını estetik bir anlayışla ziyaretçilere sunuyor. Eğitmenler Veysel Kucuras, Ümran Balahorlu, Ferhad Gündem ve Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) öğrencilerinin imzasını taşıyan 37 eserden oluşan sergide, hat, tezhip ve ebru sanatının incelikleri yer alıyor. Esenler Belediyesi’nin buluşturduğu sergi, 31 Mart’a kadar açık olacak.

EMEĞİN VE ALIN TERİNİN YANSIMASI

Serginin açılışında konuşan Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Ramazan ayının insan hayatındaki derin anlamına dikkat çekti. “Mir’ât” kelimesinin yansıma anlamına geldiğini ifade eden Göksu, sergide yer alan eserlerin emeğin ve alın terinin bir yansıması olduğunu vurguladı. Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) hayat düsturu olan hikmetlerin sanat aracılığıyla yansıtıldığını belirten Göksu, hat sanatının kelimeye ve kelama ruh veren bir sanat olduğunun altını çizerek emeği geçen hocalara teşekkür etti ve serginin hayırlara vesile olmasını temenni etti.

PEYGAMBER EFENDİMİZ’İ ANLATMAK İSTEDİK

Eğitmenlerden Veysel Kucuras, serginin temel amacının Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) dünyayı aydınlatan mesajını ve hem dünyevi hem de uhrevi özelliklerini insanlığa anlatmak ve yansıtmak olduğunu ifade etti. Serginin, ESEV bünyesinde görev yapan hocalar ve öğrencilerin katkılarıyla hazırlandığını vurgulayan Kucuras, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ferhad Gündem, “Hat, tezhip ve ebru alanında birçok farklı tasarımla sergimizi açmış olduk. Hocalarımız ve öğrencilerimizin bir arada yer alması ayrı bir önem arz ediyor” ifadelerini kullanırken, Ümran Balahorlu sergiyi şöyle anlattı: “Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) velâdetinin 1500. sene-i devriyesi münasebeti ile hazırlanmış bu serginin, sadece sanatsal bir faaliyet olmanın ötesinde; O’nun güzel ahlâkını, merhametini ve rehberliğini yeniden hatırlamaya vesile olan kıymetli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. Sergide yer alan ebru eserleri, geleneksel sanatımızın zarafetini yansıtırken aynı zamanda güçlü bir manevi atmosfer oluşturuyor.”





KÖKLÜ BİR VEFA

Esenler Belediyesi Sanat Evi (ESEV) Görsel Sanat Yönetmeni ve serginin küratörü Kader Peker, hat, ebru ve tezhip sanatının estetiğini 15 asırlık manevi mirasla buluşturduklarını ifade etti. Peker, bu özel seçkinin yalnızca bir sergi değil; Peygamber Efendimiz’in (s.a.v) güzel ahlakına ve nuruna duyulan köklü bir vefanın yansıması olduğunu vurguladı.



