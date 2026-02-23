Kutsal emanetler Erzurum’da baş tacı edildi

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 20 Şubat'ta açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer alıyor. Sergiyi ziyaret etmek için fuar merkezine gelen genç yaşlı binlerce vatandaş, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Eserleri görmek için yaklaşık 1 saat sıra bekleyen vatandaşlar, özellikle kutsal emanetlerin bulunduğu bölümleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydederek duygusal anlar yaşadı.