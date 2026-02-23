Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Kültür Sanat
Kutsal emanetler Erzurum’da baş tacı edildi

Kutsal emanetler Erzurum’da baş tacı edildi

04:0023/02/2026, Pazartesi
G: 23/02/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
"Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ziyaretçi akınına uğradı.
"Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ziyaretçi akınına uğradı.

Erzurum'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) ile Milli Saraylar Başkanlığı iş birliğinde açılan "Kutsal Emanetler ve Vakıf Eserleri Sergisi" ziyaretçi akınına uğradı.

Ramazan ayının manevi iklimini kültürel mirasla buluşturmak amacıyla Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'nde 20 Şubat'ta açılan sergide, Hazreti Muhammed'in Sakal-ı Şerifi ve Saç-ı Şerifi ile Kabe örtüsünün de aralarında bulunduğu 99 vakıf eseri ve kutsal emanetler yer alıyor. Sergiyi ziyaret etmek için fuar merkezine gelen genç yaşlı binlerce vatandaş, kilometrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Eserleri görmek için yaklaşık 1 saat sıra bekleyen vatandaşlar, özellikle kutsal emanetlerin bulunduğu bölümleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydederek duygusal anlar yaşadı.



#Kutsal Emanetler
#Erzurum
#Aktüel
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Sahur saat kaçta? Sabah ezanı kaçta okunuyor? 23 Şubat İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana il il sahur vakitleri