Protein dolu mercimek lezzetleri

Bir protein deposu olarak mercimek, bitkisel gıdalar arasında en önde gelir. Fakirin yemeği karaşimşeğin insanlık tarihindeki yolu çok uzun, kökleri eskilerde. Filistin’de, bugünkü Suriye’de ve hatta milattan önce 7000’lerde Alaçatı’da yendiğine dair yüzlerce arkeolojik veri var. İnsanlar geç Hitit kabartmalarında içli köfte arayadursun, Mısır firavunlarının da Hitit krallarının da sofrasında mercimek çorbası olduğu artık su götürmez bir gerçek kabul ediliyor.





İşlenmiş olandan uzak durup mercimeğin kendisini püreye dönüştürelim

Mercimeğin çeşidine bağlı olarak yüzde 17 ila 32’si proteinlerden oluşuyor. Bunun yanında demir, kalsiyum, potasyum ve folik asit de oldukça bol bulunuyor. Özellikle yeşil mercimekte. Bu da birçok açıdan etin yerini doldurmaya en yakın bitki olduğunu gösterir ki, bu özelliği dolayısıyla uzun zaman asker yemeği de olmuştur. Bugün de kas geliştirmeye çalışan gençler yeşil mercimeği çokça yiyorlar. Aslında, ete göre hem daha ucuz hem de daha kolayca sindirilebiliyor olması da bir tercih sebebi sayılabilir. Fakat çoğu zaman, kırmızı veya yeşil mercimekle çorbadan başka ne yapacağımızı pek kestiremiyoruz. Bugün marketlerde bolca mercimek unu var. Pankekler, krepler, kekler, pastalar, kurabiyeler yapılıyor bu unlarla. Biz ise işlenmiş olandan uzak durup mercimeğin kendisini püreye dönüştürelim ve bu püreyle vegan köfteler, protein bombası pizzalar yapalım istiyorum. Özellikle et yemekten hoşlanmayan çocuklar için eğlenceli ve farklı bir deneyim olabilir. Sağlıklı, mutlu pazarlar dilerim.





Mercimek burger

MALZEMELER: l 2 su bardağı kırmızı mercimek l 3 kuru soğan l Yarım demet maydanoz l Bir çay kaşığı kişniş l 2 çay kaşığı tuz l 1 çay kaşığı kırmızı biber l 6 diş sarımsak l 1 fincan ayçiçeği yağı l 1 marul l Kornişon turşu

YAPILIŞI: Mercimeği süzmek gerekmeyecek kadar su ile haşlayalım. Haşlanmış mercimeği soyup doğradığımız soğan, sarımsak, maydanoz yaprakları, tuz ve baharatları ilave ederek mutfak robotundan geçirelim. Biraz dinlendirip kıvam almasını bekleyelim. Hazırladığımız mercimek püresini ellerimizi ıslatarak burger köfte şekli verelim. Isıttığımız az yağ konulmuş tavada her iki yüzünü de kızartalım. Burger ekmeğinin iç yüzüne isterseniz herhangi bir sos sürerek, isterseniz sürmeden bir yaprak marul, kornişon turşu dilimleri yerleştirelim. Üzerine köftemizi koyup tekrar turşu ve marul ekleyelim. İkinci parça ekmeği kapatıp servise alalım. Afiyet olsun.





Mercimek pizza

MALZEMELER: Hamuru için; l 2 su bardağı yeşil mercimek l 1 çay bardağı krema l 2 çay kaşığı tuz l 1 paket kabartma tozu l 1 çay kaşığı karabiber l 2 diş sarımsak l 2 kuru soğan Üzeri için; l 300 g. mantar l 300 g. kaşar peyniri l Sosu için; l 2 su bardağı domates püresi l 1 bağ maydanoz l 1 çay kaşığı tuz l 2 çay kaşığı karabiber l 2 diş sarımsak l 1 kuru soğan l 1 çay kaşığı kekik

YAPILIŞI: Mercimeği bir gece ıslatalım. Krema, mercimek, baharatlar, soğan, sarımsak, kabartma tozu ve tuzu blenderdan geçirip bir hamur elde edelim. Yuvarlak bir pizza tepsisini yağlayıp hamuru yayalım, 170 derecede önceden ısıtılmış bir fırında pişirelim. Sosu için soğanı ince ince doğrayalım ve sarımsak ile birlikte yağda kavuralım. Domates püresi,maydanoz, tuz ve baharatları ilave edip pişirelim. Blenderdan geçirip pütürsüz olmasını sağlayalım. Soğutalım. Kaşarı peynirini rendeleyelim, mantarları doğrayalım. Soğuttuğumuz sosu hamurun üzerine sürelim. Bir kat kaşar peyniri serpelim. Üzerine mantarları yerleştirelim. Tekrar peynir rendesi ile üzerini örtelim. İkinci defa peynir eriyene kadar fırınlayalım. Afiyet olsun.



