Sağlık poliçesiyle komplikasyonlar güvence altında

Sağlık turizminde önemli bir ivme yakalayan Türkiye, geçtiğimiz yıl 1 milyon tıp turistini misafir etti. Ülkemizde kalp damar cerrahisinden dişe, ortopedik tedavilerden, saç ekimine uzanan onlarca farklı branşta hizmet verildiğini belirten Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, şimdi de sağlık turizminde önemli çalışmaya imza attıklarını açıkladı.

Bu kapsamda Demir Sağlık Sigortası ile işbirliği yapan kuruluş, ülkemize sağlık turizmi için gelenlere ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonları da güvence altına adı. Bu sayede ameliyat sonrası olası komplikasyon nedeniyle birtakım işlemlerin tekrarlanması halinde bu işlemlerden poliçe kapsamında yararlanabilecek.

GÜVENİN BİR GÖSTERGESİ

Yurtdışından Türkiye’ye ameliyat için gelen hastalara diş, göz, saç ekimi, cerrahi (Ortopedi, jinekoloji, genel cerrahi, estetik cerrahi, KBB, Çocuk Cerrahisi, Göğüs Cerrahisi), kalp ve damar cerrahisi olmak üzere 5 farklı plan dahilinde hizmet verdiklerini söyleyen İstiroti, hazırlanan Sağlık Turizmi Güvence Sigortası kapsamında ilk kez ameliyat sonrası oluşabilecek sorunlarla ilgili garanti verildiğini açıkladı. Yurtdışından ülkemize gelen tıp turistlerinin olası bir olumsuzlukta ne yapacaklarına yönelik sorulara da bir nevi cevap bulunduğunun altını çizen İstiroti, bu hizmetin hastalara verilen hizmete olan tam güvenin de bir göstergesi olduğunu savundu.

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TÜRKİYE ZİRVEYE OYNUYOR

Türkiye’nin sağlık alanında çok önemli bir noktaya ulaştığını ifade eden Demir Sağlık ve Hayat Sigorta CEO’su Viktor Hodara, “Amerika’dan insanlar uçağa atlayıp saatlerce yol gelerek ülkemizde tedavi oluyor. Bugün gelinen nokta gerçekten çok sevindirici. Sağlık kuruluşlarının özverisi, hekimlerimizin kalitesi, devletin de sağladığı desteklerle sağlık turizmi alanında çok önemli bir noktaya ulaştık” dedi.

GEREKLİ MASRAFLAR KARŞILANACAK

Hazırlanan komplikasyon poliçesinin Türkiye’nin tercih edilebilirliğini artıracağını anlatan Hodara, “Lansmanını geçen mayıs ayında Amsterdam Sağlık Turizmi Fuarı’nda gerçekleştirilen sigorta poliçesi kapsamında tıbbi literatürde tanımlı komplikasyonların tedavisi için gerekli masrafları karşılayacak şekilde oluşturduk. Poliçe kapsamında yatarak tedavinin yanı sıra uçak bileti ve konaklama masraflarının da teminat altına alınıyor. Kullanıcılara 6 aylık süre boyunca kapsamlı bir güvence sağlayan poliçe, sahip olduğu fiyat avantajı ile de satın alma kolaylığına sahip. Ayrıca bu poliçe ile sigortalılar kendi ülkesinde müdahale teminatı, refakatçi teminatından faydalanma fırsatı elde ediyor” dedi.

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En düşük 120 euro bedeli olan sigortanın, kalp ve damar cerrahisi gibi kritik alanlarda 500 euro’dan vatandaşlara sunuluyor. Poliçeden yararlanmak isteyen kişiler, Demir Sigorta’dan online olarak, acenteler üzerinden veya call center aracılığıyla hastaneden destek alabilecek.

KAMUYA DA YAYGINLAŞABİLİR

Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyan komplikasyon poliçesi dünyada birkaç ülke dışında yaygın değil. Son yıllarda sağlık turizminden ciddi pay alan ülkemizde, bu poliçenin kamu alanında da yaygınlaştırılacağı ifade ediliyor.

HEDEF 1.5 MİLYON HASTA

Sağlık turizmi konusunda önemli bir yükü sırtlayan Liv Hospital’e, Sri lanka’dan Avustralya’ya, Irak’tan, Türki cumhuriyetlere kadar geniş bir çerçevede hastalar geliyor. Tıp turistlerine 25 dilde 150 kişilik bir ekip destek hizmeti verirken, geçtiğimiz yıl Liv Hospital’e 30 bin sağlık turistinin geldiği açıklandı. Sağlık turizminden yurtdışında yaşayan Türkler de yararlanıyor. UHSAS verilerine göre, ülkemize 2021’de 670 bin sağlık turisti gelirken, bu rakam 2022’de 1 milyona ulaştı. 2023’te ise 1.5 milyon kişinin ülkemize gelmesi hedefleniyor.

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