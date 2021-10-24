Sağlıklı beslenmenin vatanı Anadolu’dur

Geçtiğimiz haftalarda okurla buluşan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabının danışma kurulunda dünyaca ünlü Türk hekim Mehmet Öz de vardı. Kitaptan yola çıkarak Dr. Öz’e sağlıklı beslenme ve Türk mutfağının bu bağlamdaki yerini sorduk. Öz, “Türk mutfağı da sağlığımızı korumak için bilimsel olarak kanıtlanmış bir beslenme şekli olan Akdeniz diyetinin bir parçası. Akdeniz beslenme tarzını benimseyen kişilerde, kalp hastalıkları ve diyabet riski azaldığı gibi bunama ve depresyon riski de düşüyor” diyor.

Mutfak kültürü sağlık adına belirleyici bir faktör mü? Türk mutfağı sağlıklı beslenmek için iyi bir çözüm mü?

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Besin değeri olan gıdaları yemek sağlıklı olmanın en önemli adımlarının başında geliyor. Aslına bakarsanız geleneklerimiz, doğru kararı vermeyi pekiştirmek için mutfak alışkanlıklarını oluşturmuştur. Türk mutfağı da sağlığımızı korumak için bilimsel olarak kanıtlanmış bir beslenme şekli olan Akdeniz diyetinin bir parçası. Akdeniz beslenme tarzını benimseyen kişilerde, kalp hastalıkları ve diyabet riski azaldığı gibi bunama ve depresyon riski de düşüyor. Bu sayede daha uzuna bir süre lezzetli yemek yeme şansına sahip oluyorsunuz.

Sizce bu yönüyle yurt dışında yeterince tanınıyor mu mutfağımız?

İnsanlar Akdeniz beslenme şeklinin Anadolu ve Ege geleneklerinden geldiğini fark ettikçe daha fazla tanınmaya başladı. Bu anlamda, bu kitabın, Türk mutfağını sağlıklı, geleneksel ve atıksız yönleriyle tanıtarak dünya mutfağındaki gerçek yerine ulaştıracağına inanıyorum.

TATLININ YERİNE FINDIK VEYA MEYVE

Sizin sağlıklı beslenme reçetelerinizde en çok hangi yemeklerimiz yer alıyor?

Menemen, bu yaz ailemle Türkiye’de tatil yaparken, kaldığım yerdeki aşçı ile tarif videosu çekip sosyal medya hesaplarımdan paylaştım. Zeytinyağlı sebze yemeklerimizin çoğu, eşim özellikle zeytinyağlı fasulyeyi çok güzel yapıyor. Fındık ya da meyve de ağır bir tatlı yerine çok akıllıca bir seçim bence.

BESLENME KONUSUNDA ÖZENSİZİZ

Siz dışardan baktığınızda bugün Türkiye’de insanların beslenme alışkanlıkları hakkında neler gözlemliyorsunuz? Sağlıklı beslenebiliyor muyuz?

Aslında büyüklerimiz Anadolu ve Egede geleneklerimize daha bağlı yaşıyorlardı ve oldukça sağlıklılardı. Ancak günümüzde Türkiye’ de çok fazla şekerli gıdalar, kızarmış yemekler ve ucuz et tüketildiğini gözlemliyorum. Yani beslenme konusunda biraz özensiz davranılıyor.

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Peki yaptığımız yanlışlara odaklansak... Özellikle yediğimiz ama hayatımızdan çıkarmamız gereken, neredeyse gelenek haline gelmiş bir yeme alışkanlığımız var mı?

Tatlılarımız çok lezzetli, ancak tatlı akşam yemeğinden sonra değil gün içinde atıştırmalık şeklinde küçük miktarda yenilmelidir. Zira ağır bir akşam yemeği sonrasında tatlı insülini uyaracak ve bu büyük öğünün tüm kalorilerini yağ olarak karnınızda depolayacaktır. Bu alışkanlığı değiştirerek bir adım atabiliriz.

Yanlış beslenme karşımıza en çok hangi hastalıkları çıkarıyor? Özellikle son yıllara ve alışkanlıklarımıza baktığınızda ne tür rahatsızlıkların bu nedenle yaygınlaştığını düşünüyorsunuz?

Yanlış ve kötü beslenmekten oluşabilecek pek çok hastalık var. Vücut dengesizce gelişirken obezite ve istenmeyen hastalıklar oluşmaya başlar. Kalp hastalıkları, kanserler ve otoimmün hastalıklar… Ayrıca, uyku düzensizlikleri ve ruh halinin değişmesi sonucu enerjimizi de kaybediyoruz.

SAĞLIKLI BESLENMEK RİSKİ AZALTIR

Yeme alışkanlığımızı değiştirerek hastalıklarımızı tedavi etmemiz mümkün mü?

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Türkiye’de ki ölüm sebeplerinin başında olan kalp hastalıklarını dramatik bir şekilde etkileyebiliriz. Besin değeri yüksek olan yiyecekleri seçerek kalp hastalığı riskinizi azaltabilirsiniz. İşlenmiş gıdalardaki sodyum yerine potasyum içeren gıdaları tercih etmek kan basıncınızı düşürecektir. Aynı zamanda akıllı ve sağlıklı tercihler yapmak kilo kaybına sebep olur ki bu da diyabet riskini azaltır.

Son olarak “Türk Mutfağı Asırlık Tariflerle” adlı kitabın danışma kurulunda da yer aldınız. Bu tür çalışmaların Türk mutfağına ve doğru beslenmeye nasıl katkıları olacak?

Binlerce yıllık Türk mutfağının Anadolu’da sağlıklı, gelişen bir uygarlık yaratmaktaki önemli rolünü Dünya daha çok anlayacak ve saygı duyacak.

14 şefin katkısı var

Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabı Türk mutfağının binlerce yıllık geleneğinde yer alan yemek tariflerini bir araya getiriyor.

Kitap, Türk mutfağını, sadece geçmişe ve geleneğe değil, geleceğe iz bırakan yaklaşımı ve tarifleriyle uluslararası ölçekte tanıtmayı amaçlıyor.