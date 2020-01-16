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Sağlıkta iletişim engellerini kaldırıyorlar

Dünyada bir ilk olan ve Türkiye’de bulunan yaklaşık 1 milyon işitme engelliye hizmet veren Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) on binlerce çağrıya işaret diliyle cevap verdi. ESİM ile konuşma engeli nedeniyle 112’den faydalanamayan veya hastanede muayene olurken doktorla iletişim kurmada zorluk yaşayan işitme engellilerin sağlık hizmetlerine ulaşımı kolaylaşıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

İşitme engelliler, özellikle acil bir sağlık sorununda konuşamadıkları için 112’ye ulaşamıyor veya hastanede muayene olurken doktorla iletişim kuramadıkları için sıkıntılarını anlatmakta zorluk yaşıyordu. Sağlık Bakanlığı’nın 2016’da yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi (ESİM) ile bu sorunları ortadan kaldırıldı. 10 binin üzerinde vatandaşa hizmet veren ESİM kapılarını Yeni Şafak’a açtı.

10 BİN KİŞİ KULLANIYOR

İşaret dili bilen personelin hizmet verdiği iletişim merkezi ile mobil uygulama üzerinden 7/24 görüntülü olarak hizmet veriliyor. Günde 50-60 çağrı alan merkeze ulaşılan mobil uygulama tüm akıllı cihazlara ücretsiz yüklenebiliyor. ESİM ile işitme engelliler, acil durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçebiliyor, Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden randevu alabiliyor.

TERCÜME HİZMETİ İLE MUAYENE

Acil bir sağlık sorununda konuşamadığı için 112’ye ulaşamayan işitme engelli vatandaşlarla uygulama üzerinden işaret dilinde iletişim kurularak, hızlı bir şekilde ambulans hizmeti sunuluyor. Randevu alınırken sağlık ekibinden destek alındığı için doğru yönlendirme sağlanıyor. Tercüme hizmeti ile muayene ya da tedavi olurken yaşanan iletişim problemi ortadan kalkıyor.

22 BİN KERE ARANDI

ESİM’de 8’i işaret dili tercümanı 4’ü sağlık personeli olmak üzere 12 kişi görev yapıyor. Bugüne kadar 22 binin üzerinde işitme engelliye hizmet veren merkez gelen çağrıların yüzde 64’ü tercüme talebi, yüzde 22’si muayene randevu talebi, yüzde 5’i ambulans talebi şeklinde gerçekleşti.

HER YERDE OLSUN İSTİYORLAR

Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Çağrı Hizmetleri ve İletişim Dairesi Başkanı Cihan Nişancı, engelli vatandaşların hizmetten son derece menun olduklarını belirterek, “Bu uygulamanın emniyette, noterde, bankada kısaca her yerde olmasını istiyorlar” dedi. ESİM ile her işitme engellinin cebine tercüman bırakıldığını söyleyen Nişancı, “İşitme engelli vatandaşlar, görüntülü olarak kendi dilleri ile sağlık personeliyle konuşuyor. Hastanedeki tüm işlemelerini ESİM ile yapabiliyor. Hastane işi bittikten sonra eczaneye giden vatandaşın ilacı nasıl kullanacağı talimatını da anlatıyoruz. Bu sistem ile işitme engelli vatandaşımız uçtan uca sağlık hizmetinden herhangi üçüncü bir şahsa bağlı kalmaksızın rahat bir şekilde hizmetten faydalanabilir” şeklinde konuştu.

Sevinç ve üzüntülerine ortağız

Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi
  • Cihan Nişancı, ESİM ile işitme engellilerin sevinç ve üzüntülerine ortak olduklarını söyledi ve yaşadıkları bir vakayı anlattı: “Geçtiğimiz günlerde Samsun’dan gece 03.00’te çağrı aldık. Arayan eşi ve kendisi işitme engelli bir anne adayıydı. 4’ncü gebeliğini yaşıyormuş ve bundan önce 3 gebelikte 4 bebeğini kaybetmiş. ‘Bebeği hareket etmiyor’ diye ağlıyordu. Samsun 112 ile irtibata geçtik ve ambulans yönlendirdik. Hastanede de sürekli tercüme desteği ile yanında olduk. Anne adayı muayene edildi ve kalp sesleri yüzlerce kilometre uzaklıktan Ankara’dan duyuldu. Biz hemen o an anne adayına “Korkma, bebeğin yaşıyor” dedik.”

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