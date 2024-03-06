Sağlıkta mülakatsız 27 bin atama

Sözleşmeli 27 bin personel atamasının da yapıldığını belirten Koca, “Herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı” ifadesini kullandı. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Koca, bakanlığa 27 bin personel alım yapıldığını bildirdi. Süreç hakkında Koca, "Yeni çalışma arkadaşlarımız en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak" diye konuştu.
8 BİN İŞÇİ ALINACAK
Bakanlığa ayrıca eleman alınacağını belirten Koca, "İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Bakanlığın merkezinde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştireceğiz. Çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız"dedi.