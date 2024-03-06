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Hayat

Sağlıkta mülakatsız 27 bin atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İşKur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacaklarını söyledi.

Nur Banu Aras
Nur Banu Aras
04:00 - 6/03/2024 Çarşamba
Güncelleme: 00:37 - 6/03/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Fahrettin Koca.
Fahrettin Koca.

Sözleşmeli 27 bin personel atamasının da yapıldığını belirten Koca, “Herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı” ifadesini kullandı. Önceki gün toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrasında değerlendirmelerde bulunan Koca, bakanlığa 27 bin personel alım yapıldığını bildirdi. Süreç hakkında Koca, "Yeni çalışma arkadaşlarımız en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak" diye konuştu.

8 BİN İŞÇİ ALINACAK

Bakanlığa ayrıca eleman alınacağını belirten Koca, "İş-Kur’a yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı yapacağız. Bakanlığın merkezinde noter huzurunda kura çekilişi gerçekleştireceğiz. Çekilişinin ardından, mülakat olmadan, yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız"dedi.


Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 8 bin personel alacak
Bakan Koca duyurdu: Sağlık Bakanlığı mülakatsız 8 bin personel alacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Koca, 27 bin sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin, "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecek" dedi. Bakan Koca, Türkiye İş Kurumu'na (İŞ-KUR) yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı da yapılacağını belirterek, "Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" diye konuştu.



#İstihdam
#İşçi alımı
#Sağlıkçı
#Fahrettin Koca
#İŞKUR
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