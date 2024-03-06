Sağlıkta mülakatsız 27 bin atama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakan Koca, 27 bin sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin, "Sözleşmeli pozisyonlara 27 bin çalışma arkadaşımızın herhangi bir mülakat süreci olmadan atamaları yapıldı. Yeni çalışma arkadaşlarımız inşallah en kısa sürede atama süreçleri tamamlanarak görevlerine başlayacak ve bize güç verecek" dedi. Bakan Koca, Türkiye İş Kurumu'na (İŞ-KUR) yapılan başvurular arasından kura ile 8 bin işçi alımı da yapılacağını belirterek, "Çok kısa süre içerisinde bakanlığımız merkezinde noter huzurunda ve YouTube üzerinden canlı yayınla kura çekilişini gerçekleştireceğiz. Kura çekilişinin ardından mülakat olmadan, yakın zamanda yerleştirme işlemlerini tamamlayacağız" diye konuştu.