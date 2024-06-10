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Hayat

Salda Gölü sıcak hava balonu ile gezilebilecek

Türkiye Yüzyılı kapsamında turizmin geliştirilmesi için TÜRSAB tarafından pilot il seçilen Burdur’un en önemli destinasyonlarından biri olan Salda Gölü’nde özel firmalar tarafından sıcak hava balonu tesisi açılacak.

Mehmet Güney
04:00 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:37 - 10/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Türkiye’nin Maldivler’i Salda Gölü artık gökyüzünden de seyredilecek. Salda Gölü’nde ilk etapta 10 sonrasında ise 30 sıcak hava balonu uçacak. Denizli ve Nevşehir’in ardından Burdur’da gözde turizm rotaları arasına giriyor. Türkiye Yüzyılı kapsamında turizmin geliştirilmesi için TÜRSAB tarafından pilot il seçilen Burdur’un en önemli destinasyonlarından biri olan Salda Gölü’nde özel firmalar tarafından sıcak hava balonu tesisi açılacak. Salda Gölü’ne kıyısı olan Kayadibi köyünden kalkması planlanan balonlar lavanta bahçeleri üzerinde de uçacak. İlk uçuşların bu ay başlaması bekleniyor.



#Salda Gölü
#Turizm
#Burdur
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