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Sanatçı Sağlam'dan Türkiye düşmanlarına mozaik eseri ile mesaj: Erdoğan'ın tozu bile olamadınız

Sanatçı Sağlam'dan Türkiye düşmanlarına mozaik eseri ile mesaj: Erdoğan'ın tozu bile olamadınız

21:1016/04/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Mehmet Hakan Sağlam, hazırlaıdğı eser ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ortaya koydu.
Mehmet Hakan Sağlam, hazırlaıdğı eser ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini ortaya koydu.

Sanatçı Mehmet Hakan Sağlam, hazırladığı dikkat çekici eserle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteğini güçlü bir mesajla ortaya koydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mozaiklerle resmeden Sağlam, Türkiye düşmanlarını bir tabloda toplayarak altına, "Alayınız toplandınız; yandaki adamın tozu bile olamadınız."

Mermer ve Cam Mozaik Sanatçısı
Mehmet Hakan Sağlam
, hazırladığı çarpıcı sanat eserinde Türkiye'ye karşı duran kişi, kurum ve yapıları bir araya getirerek hepsinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "tozu bile olamadığını" vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mozaik tabloyla resmeden Sağlam, galerisinde sergilediği eserlerinde bir tabloda ABD'den PKK'ya, sosyal medya figürlerinden bazı siyasi partilere kadar birçok ismi sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek söz konusu yapılar için, "Alayınız toplandınız; yandaki adamın tozu bile olamadınız." diyen Sağlam, hazırladığı diğer bir tabloda da, "Tüm dünyayı ve içimizdeki kanı bozuk şarlatanları geceler boyu zıp zıp zıplatan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı canı gönülden kutluyor, muhterem validesi merhum Tenzile Erdoğan Hanımefendiye ağza alınmayacak küfürler eden, Şehzadebaşı Camisi'ndeki asırlık mezar taşlarını tahrip eden onun bunun çocuğu, namussuz, şerefsiz, adi, alçak, vatan haini, din ve devlet düşmanı zübükleri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.


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