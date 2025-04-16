Sanatçı Sağlam'dan Türkiye düşmanlarına mozaik eseri ile mesaj: Erdoğan'ın tozu bile olamadınız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mozaik tabloyla resmeden Sağlam, galerisinde sergilediği eserlerinde bir tabloda ABD'den PKK'ya, sosyal medya figürlerinden bazı siyasi partilere kadar birçok ismi sıraladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı işaret ederek söz konusu yapılar için, "Alayınız toplandınız; yandaki adamın tozu bile olamadınız." diyen Sağlam, hazırladığı diğer bir tabloda da, "Tüm dünyayı ve içimizdeki kanı bozuk şarlatanları geceler boyu zıp zıp zıplatan dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan'ı canı gönülden kutluyor, muhterem validesi merhum Tenzile Erdoğan Hanımefendiye ağza alınmayacak küfürler eden, Şehzadebaşı Camisi'ndeki asırlık mezar taşlarını tahrip eden onun bunun çocuğu, namussuz, şerefsiz, adi, alçak, vatan haini, din ve devlet düşmanı zübükleri şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.