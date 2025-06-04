Şarkıcı Semicenk'ten örnek davranış: Ezan okununca konserine ara verdi

Genç şarkıcı Semicenk, verdiği konserde kendisini dinlemeye gelenlerden izin isteyerek ezan okunurken sahnesine kısa bir ara verdi.
Bestelediği ve seslendirdiği şarkılarla büyük bir başarı yakalayan genç sanatçı Semicenk örnek bir davranış sergiledi.
Yoğun bir konser maratonu olan sanatçı önceki gün de müzik severlerle buluşmak için sahnedeydi.
Ezan hassasiyeti
Semicenk, sahne aldığı yerlerde ezan okunmadan önce seyircilerden izin isteyip ezan okunduktan sonra sahnesine devam etmek istediğini söyledi.
Geçtiğimiz günlerde verdiği konserde sahnesine birkaç dakika ara veren ünlü isim, ezan okunduktan sonra şarkılarını seslendirmeye devam etti.