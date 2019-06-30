Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Sarmanın tadına doyum olmaz
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Sarmanın tadına doyum olmaz

Yöreye göre etli ve zeytinyağlı pişen asma yaprağı sarmalarına yine o kadar lezzetli alternatifler var. Dut yaprağı, kiraz yaprağı bir kaç örnek olabilir. Yine labada, pazı, ebe gümeci yaprakları, tadına doyulmaz sarmalar yapmak için kullanılabilir.

Ülkü Menşure Solak Yeni Şafak
Zeytinyağlı Kiraz Yaprağı Sarması
Zeytinyağlı Kiraz Yaprağı Sarması

Zaman, taze, hafif ve zengin yeşil yapraklar zamanı. Salatalar, cacık çeşitleri ve elbette sarmalar sofralarımızda. Hepimiz taze asma yapraklarını kış için salamura yaparken, sarmalarını da mönümüze ekliyoruz. Bu leziz asma yaprakları, bol miktarda C vitamini ve lif içeriyor. Aynı zamanda potasyum, kalsiyum ve A vitamini açısından da oldukça zengin. Yöreye göre etli ve zeytinyağlı pişen asma yaprağı sarmalarına yine o kadar lezzetli alternatifler var. Dut yaprağı, kiraz yaprağı bir kaç örnek olabilir. Yine labada, pazı, ebe gümeci yaprakları, tadına doyulmaz sarmalar yapmak için kullanılabilir. Her bitkiden bir şifa, bir fayda elde etmek te bu zenginliğin başka bir yanı. Örneğin dut yaprakları, şekerin kana karışmasını engelleyen bir madde içeriyor. Tıpkı asma yaprağında olduğu gibi dut yaprağında da bolca kalsiyum ve A vitamini var. Kiraz ise, detoks için önerilen meyvelerden biri. Hem kendisine, hem yaprağına, hem de saplarına ödem atmak ve toksinlerden arınmak için yapılan kürlerde sık sık rastlarız.

Ebegümeci de bol miktarda A ve B grubu vitamini içeriyor. Aynı zamanda lif, kalsiyum, potasyum, selenyum ve magnezyum içeriyor.

TOPRAĞIN NİMETLERİ

Aslında, doğal bitkilerin şifası saymakla bitecek gibi değil. Aşırıya kaçmadan öğünlerimize eklemek, tıpkı atalarımız gibi bereketli Anadolu topraklarının nimetlerinden yararlanmak, sağlığımız için çok önemli.

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Gelin, bu sarmaların tariflerine bir göz atalım. Ben her sarma tarifinde başka bir iç kullanacağım. Bu içleri her yaprakla deneyip tarif sayısını çoğaltabiliriz. Sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dilerim.

Dut Yaprağı Sarması

MALZEMELER

250 gram taze dut yaprağı

100 gram kıyma

Bir kuru soğan

2 diş sarımsak

Bir yemek kaşığı salça

Bir limon

Bir çay kaşığı tuz

Bir fincan pirinç

Bir çay bardağı sıvı yağ

Ayrıca iki kuru soğan

YAPILIŞI

Dut yapraklarını hafifçe haşlayıp soğuk sudan geçirelim. Soğanı rendeleyelim. Sarımsakları ezelim. Kıymayı soğan, sarımsak, tuz ve pirinçle karıştıralım. Hazırladığımız içi dut yaprağına yerleştirelim ve saralım. Tencerenin dibine halka halka doğranmış kuru soğanı dizelim. Sarmaları tencereye yerleştirelim. Üzerine limon dilimleri koyalım. Salçayı su ile karıştıralım,sarmaların üzerine çıkacak kadar dökelim. Kısık ateşte pişirelim. Afiyet olsun.

Zeytinyağlı Kiraz Yaprağı Sarması

MALZEMELER

250 gram taze kiraz yaprağı

Bir su bardağı pirinç

Bir avuç vişne

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Bir küçük kuru soğan

Yarım bağ dere otu

Bir çay kaşığı tuz

Bir çay kaşığı karabiber

Bir çay bardağı zeytinyağı

Bir limon

Bir fiske şeker

YAPILIŞI

Kiraz yapraklarını kaynar suya rengi değişene kadar batırıp çıkartalım. Soğanı rendeleyelim. Pirinci yıkayalım. Dereotunu doğrayalım. Vişnelerin çekirdeklerini ayıklayalım. Bir tavada az miktarda zeytinyağına soğanı ekleyip kavuralım. Pirinçleri ilave edip karıştıralım. Bir çay bardağı su ilave edip hafifçe pişirelim. Karabiber, tuz, çekirdeği alınmış vişne ve doğranmış dereotunu ekleyelim. Kiraz yapraklarına içimizi koyup çok sıkıştırmadan saralım. Tencereye dereotu saplarını dizelim. Sarmaları dereotu saplarının üzerine yerleştirelim. En üste limon dilimleri ve sarmaların üzerine çıkacak kadar su ilave edelim. Kısık ateşte 30 dakika pişirelim. En son zeytinyağını ilave edip ocağı kapatalım. Ilık bir hale gelince servise alalım. Afiyet olsun.

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