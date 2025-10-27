Yeni Şafak
SASKİ yağış uyarısına karşı 270 personel ve 92 araçla sahada

17:2527/10/2025, Pazartesi
SASKİ, Marmara Bölgesi için yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından tüm ekiplerini sahaya sevk etti. 16 ilçede yapılan hazırlık kapsamında 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesiyle 24 saat nöbet sistemi oluşturuldu. Muhtemel afet durumuna ekipler anında müdahale edecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Sakarya ve çevre iller için yapılan sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısına karşı sahada. 270 personel, 58 kanal aracı ve vidanjör ile 34 iş makinesi yağış süresince koordineli biçimde sahada nöbette olacak. Aralıklı ve kuvvetli şekilde etkili olması beklenen yağışlarda metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında yağmur düşmesi öngörülüyor. Ekipler, suyun sağlıklı şekilde toplanması ve tahliyesi için anlık takip gerçekleştirecek.


Kurum tarafından yapılan açıklamada, beklenen kuvvetli yağışlara hazır olunduğu belirtilerek, "Meteoroloji tarafından yapılan kuvvetli yağış uyarısının ardından tüm birimlerimizle sahadayız. 16 ilçemizde 7/24 nöbet sistemine geçtik. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için altyapı hatlarımızı, yağmur suyu ızgaralarını ve menfezleri kontrol ettik. Gereken temizlik ve bakım işlemlerini tamamladık. Herhangi bir olumsuzluk durumunda vatandaşlarımız bize ALO 185 Çağrı Merkezimizden ulaşabilir" ifadelerine yer verildi.

