Sesimi şiirle duyurmanın mutluluğu

Aziz Kağan Güneş’in ilk kitabı Gök Yankısı Hece Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Güneş eserini eline aldığı anı anlatırken, sesini şiirle duyurabilmenin mutluluğunu hissettiğini söylüyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

Sesimi şiirle duyurabilmenin mutluluğunu. Başka türlü duyurabileceğimi düşünmüyordum çünkü. Kalemime olan güvenim arttı ve “devamı da gelecek inşallah” dedim kendime. Çok şükür geldi de.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Kapağını okşadım, sonra kokladım ve sonrasında da sanki bir başkasının kitabıymış gibi sayfalarını heyecanla çevirmeye başladım. Huzur ve biraz da hüzünle sarmalanmış bir mutluluk oturdu gönlüme. Şükrettim. “Yazdırmasaydın yazamazdım” dedim.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Oğluma.

Yazmaya nasıl başladınız?

Dokuz yaşında aşkla başladım. Sonrasında hep yazdım. Bağlama çalmayı öğrenmem, sürekli türkü dinleyip, çalıp söylemem de şiirimi besledi. Okuma ve dergi takibi süreciyle beraber gitti yazma serüvenim. Ortaokul, lise, üniversite, hiç bırakmadım. Ben ona sadık olunca o da beni bırakmadı. Ama şiirle aramızdaki ilişki bir gün biterse, bu muhtemelen şiirin vedasıyla olur. Şairin şiiri bırakmasından ziyade, şiirin şairi bıraktığına inanıyorum.

KOLAY YAZAMIYORUM

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Şiir ne zaman gelirse o zaman yazarım. Bir dizenin uykumu böldüğü de olmuştur, bir dizeyle uyandığım da. Bazen ayak sesini duyarım ama sıklıkla habersiz gelir şiir. Dizeler farklı zamanlarda gelirler. Bazen tek, bazen yanlarına arkadaşlarını da alarak. Dizeler habersiz gelseler de, gece seyahatlerini daha çok severler. Tek seferde masaya oturup, yazıp kalktığım da olur, bir dizenin, dörtlüğün yıllarca muhayyilemde dolanıp, beni yorup, en sonunda bir şiirimi mesken tuttuğu da. Yazıp not ettiğim bir dizenin, yazdıktan beş yıl sonra bir şiirime dâhil olduğunu, hatta o şiirimin omurgasını oluşturduğunu bilirim. Bazen bir dize için bir şiir bile yazılır. Sırf o dizenin hatrına. Kolay yazamıyorum genelde, ilk şiirimin 2015’te yayımlandığını düşününce, şiirlerimin kitap hacmine ulaşması neredeyse on yılı buldu.

Defter mi, bilgisayar mı?

İkisi de. Uzun yıllar deftere yazıp sonrasında bilgisayara aktarıyordum. Şimdi teknoloji, bilgisayarınıza veya telefonunuza not ettiğiniz dizeye, şiir taslağına istediğiniz zaman, istediğiniz cihazdan ulaşma imkânı veriyor. Yoldaysam ve iyi bir dize olduğunu düşünüyorsam ses kaydı bile alıyorum. Kalemin ve kâğıdın yeri ise her zaman ayrı. Özellikle kurşun kalemin ve sarı sayfanın.







