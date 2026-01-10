Sinemanın bağımsızlık savaşı

Sinemanın bütün dünyada temel sorunları fon ve dağıtım. Özellikle bağımsız sinemanın açmazları çoğalıyor. Öyle bir hal aldı ki bağımsız sinemanın gerçekten bağımsızlaştırılması zarureti ortaya çıkıyor. Bu anlamda çok önemli bir adım atıldı. Yönetmen Necmi Sancak önderliğinde “FreeCinema” organizasyonu kuruldu. Film projelerinin halk oylaması ile destek alacağı, finansmanın da halk tarafından sağlanacağı proje için başvurular alındı.

Proje ile alakalı Necmi Sancak ile görüştük. Kendisi 2023’te festival dolaşan ve sadece Antalya Altın Portakal Film Festivali’nde 5 ödül alan filmi Ayşe’nin dağıtım süreciyle gündeme gelmişti. Yönetmenin Sumud Filosuna katılma düşüncesini bahane eden United International Pictures (Paramount ve Universal iştiraki ile kurulmuş film dağıtım şirketi UIP), Ayşe filminin dağıtımından vazgeçmişti.

FreeCinema çalışması yapmaya sizi iten sebepler nelerdi?

Uzun yıllardır sinema sektöründe bir yönetmen olarak var olma mücadelesi veriyorum. En çok vaktimi alan şeyin, filmin sanatsal yönünden çok finansman arayışı olduğunu fark ettim. Örneğin, ilk uzun metraj filmim “Ayşe”nin izleyiciyle buluşması tam altı yılımı aldı. Dünya genelinde bağımsız sinemanın en büyük çıkmazı finansman bulmak. Elbette çeşitli fonlar mevcut, ancak bunlar hem yetersiz hem de belirli kurumların kontrolünde olduğu için karar süreçleri oldukça merkeziyetçi bir yapıda işliyor. Birçok proje, sanatsal değerinden çok “Yapımcısı kim, finansmanı nasıl sağlanacak?” gibi sorularla değerlendiriliyor. Finansman bulunduktan sonra ise prodüksiyon, festival ve dağıtım gibi her biri ayrı ayrı uzun ve yıpratıcı olan yeni süreçler başlıyor. İşte FreeCinema, tam da bu ihtiyaçtan doğdu. Amacımız, tüm bu süreçlerde sinemacıların yanında olan, onlara bütüncül bir destek sunan bir ekosistem yaratmak.

BAĞIMSIZ SİNEMADAN BAHSETMEK ZOR

Dağıtım ağı önemli bir ayak. Bağımsız sinema yapımlarının “bağımsız” olamamasının sebepleri nelerdir?

Bunun tek ve en temel sebebi finansman. Birçok sinemacı bu sebeple filmlerine otosansür uygulamak zorunda kalıyor. Eğer bir yönetmenin finansman gibi bir derdi olmasa, çok daha özgür ve bağımsız işler üretebilir. Her fonun beklentisine göre senaryonun farklı bir versiyonunu yazmak zorunda kalmaz. Bu durum, sinemacıyı ciddi anlamda bir bağımlılık ilişkisine sokuyor ve artık gerçek anlamda “bağımsız” bir sinemadan bahsetmek giderek zorlaşıyor. Sonuç olarak, “Bu fon ne ister, şu platform neyi sever?” kaygısıyla üretilmiş filmler ortaya çıkıyor.

DÜNYADA BENZERİ YOK

Dünyada benzeri var mı? Sizi FonGogo gibi kitlesel fonlama platformlarından ayıran nedir?

Bildiğim kadarıyla böyle yok. Kitlesel fonlama platformları, genellikle her projenin kendi başına fon toplamaya çalıştığı bir model üzerine kurulu. FreeCinema ise bu modelin aksine, sinemacıları ortak bir havuzda buluşturarak bir nevi yarışma ortamı yaratıyor. Kazanan proje, sadece bir fon elde etmekle kalmıyor, aynı zamanda prodüksiyondan dağıtıma kadar tüm süreçleri kapsayan bir ekosistemin parçası oluyor.

ÜCRETSİZ EKİPMAN DESTEĞİ ORION’DAN

Bu, tek başınıza yürüttüğünüz bir proje değil anlaşılan. Kimlerle yoldasınız, projenin ortakları kimler?

Evet, bu operasyonu altı farklı ülkeden, dağıtım alanında deneyimli genç arkadaşlarımla birlikte kurduk. Her şey, “Ayşe” filminin yurt dışı dağıtım sürecinde başlayan iş birliğimizin, FreeCinema projesiyle birlikte daha büyük bir şirketleşme ve dağıtım ağı kurma vizyonuna dönüşmesiyle başladı.

Şu anda FreeCinema için yeni proje ortaklarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Hatta ilk defa size açıklıyorum; Türkiye’nin en büyük kamera, ışık kiralama ve stüdyolarından biri olan Orion, FreeCinema filmlerinin tüm kamera ve ışık ekipmanlarını ücretsiz olarak sağlama kararı aldı. Projeyi duyar duymaz Hakkı Yazıcı bizzat arayarak bu teklifi yaptı. Kendisi zaten sektörde bu tür destekleriyle tanınan, saygıdeğer bir ustadır. Bunun gibi, film yapım sürecinin kilit noktalarında yer alan değerli partnerlerle iş birliği yaparak projeyi daha sağlam ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmayı hedefliyoruz.

BAŞVURU ALINMAYA BAŞLANDI

Nasıl başvurulacağından da bahsedelim…

Başvurular şu anda aysefilm.com/freecinema adresi üzerinden yapılabiliyor. Son başvuru tarihi 1 Mart, oylama ise 30 Mart’ta başlayacak.

Başvuruda özellikle projeyi anlatan bir video talep ediyoruz. Bu, bir tanıtım filmi, fragman ya da yönetmen ve ekibin projeyi kendi dilleriyle anlattığı, izleyiciyle hızlıca bir empati köprüsü kurabilecekleri samimi bir video olabilir. Ayrıca projenin kısa bir özeti ve ekip üyelerinin bilgileri de başvuru için gerekli. Ekibin belli olması, projenin hayata geçirilebilirliğine olan inancı artırıyor ve ilgiyi yoğunlaştırıyor. Başvuranlar, isteğe bağlı olarak senaryonun ilk 10 sayfasını da yükleyerek oy verecek izleyicileri ikna etme yoluna gidebilirler. Aslında hali hazırda bir film üretme sürecinde olan sinemacılar için oldukça basit bir başvuru süreci tasarladık. Ancak altını çizmek isterim ki, en önemli unsur video olacak.

GENÇLER; DURMADAN, YORULMADAN ÜRETİN

Mücadeleniz çok önemli. Yıllardır yaşanan sorunlara çare için yoldasınız. Bu mücadele azmi genç sinemacılar için örnek olmalı. Burada gençlere söyleyeceğiniz bir şeyler olacaktır mutlaka…

Üretin. Lütfen durmadan, yorulmadan üretin. Size söz veriyorum, ben ve benim gibi bu alanda dertli olan tüm arkadaşlarım, sizlere daha fazla alan açmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Bu sektör denen üretim alanında size inanan ve güvenen çok sayıda insan var. Yaşasın Sinema!

Ne güzel söylediniz. Tam da sohbeti tamamlama noktası. Teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim.







