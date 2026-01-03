Filistin’i komedi ile anlatmak mı?

Dünya sinema endüstrisinin merkezi olan Hollywood ve büyük festivallerin ödülleri hariç film gündemimizi dizi filmler belirliyor. Özellikle ülkemizde dizi sektörünün gelişmiş olmasının sonucu olarak hikayeler, oyuncular ve ele alınan meseleleri tartışılıyor, toplumsal gündem buradan belirleniyor.

Bu durum, dizi sektörünün sinemadan daha önemli olduğu anlamına gelmiyor elbette. En önemli destekleyici unsur olduğunu ifade ediyor. Haliyle, sinema söz konusu olduğunda dizileri konuşmadan da edemiyoruz.





HİND RECEB’İN SESİ SİNEMADA İLGİ GÖRMEDİ

Zaten dizi sektörünün etkisi bazı filmlerin görülmesine de mani oluyor. Mesela ülkemizde geçtiğimiz hafta vizyona giren ve Gazze’de İsrail askerleri tarafından katledilen 5 yaşındaki Hind’in hikayesini anlatan Hind Receb’in Sesi salonlarda yeterli ilgiyi görmedi. Oysa ülkemizde sadece 7 bin kişinin izlediği film Oscar adayı oldu ve dünyanın en eski ve prestijli film festivali olan Venedik’te büyük ödüllerden birini alırken 22 dakika ayakta alkışlandı. Hind’in hikayesi dizi olsaydı milyonlarca kişi izlemiş ve sosyal medyada da gündem olmuştu. Düşünsenize, geçen gün Galata’da yapılan Filistin yürüyüşüne 500 bin kişi katıldı. Ancak buraya gidenlerin sadece yüzde 2’si filmi sinemada izledi.

DİZİLER KANAAT BELİRLİYOR

Her yıl benzer çok şey yaşanıyor. Özellikle izleyicinin dijitale kayması sonrası dizi olan konular tartışılıyor ve insanların gündemine giriyor. Bu da gösteriyor ki önemli meselelerin dizisi mutlaka yapılmalı. Bu durumda insanlığın mevcut durumdaki en önemli meselesi olan Filistin’in de dizilerle anlatılmasının zarureti ortaya çıkıyor.

Peki, sıralısı bir teklif yapsak. Filistin Davası dramatik hikayelerle, duygusal yaklaşımlarla film ve dizi yapılmalı zaten. Yapılıyor ve yapılacak da. Mesela TRT’nin dijital platformu Tabii, Sumud isminde bir dizi hazırladı ve yakında izleyici ile buluşturacak. Çok güzel ve benzerleri çoğalmalı.

FİLİSTİN DAVASI KOMEDİ İLE ANLATILAMAZ MI?

Biz ise Filistin ile alakalı komedi türünde yapımların çoğalmasını teklif ediyoruz. Evet, konu çok ağır. Evet, anlatılacak ve hepimizi kahredecek duygulu hikayeler var. Tekrar ediyoruz; bunlar zaten yapılıyor ve yapılacak. Ancak kimse komedi yapmaya yanaşmıyor.

Örnekle gidelim…

Geçtiğimiz yıllarda Netflix’te yayınlanan Mo dizisi, ABD’deki Filistinlilerin hikayesine odaklanan komedi dizisiydi. Düşünün ki, arşivindeki Filistin yapımlarını 7 Ekim’den sonra görünmez yapan Netflix, bu diziyi ballandıra ballandıra pazarladı ve dünyada çok izlendi. Hak etti de… Çok yerinde bir yaklaşımdı. Çünkü özellikle gençlerin gündemine ancak böyle işlerle hızlı girebilirsiniz.

Sinemada komedi türünü sadece “hafif” meselelerin alanı olarak görmeyi bıraktığımızda imkanların farkına varırız. Komedi, en ciddi meseleleri en etkili şekilde anlatma türlerinden biridir. En acıklı hikayeler bile komedi unsuru ile anlatıldığında kalıcılığı katbekat artar. Elbette riskli. Fekat ne kadar zaruri olduğu ortada.

Dizilerin etkisini, komedinin kalıcılığını ve gençlere ulaşma noktasındaki imkanını görebileceklere çağrımız olsun. Filistin başta olmak üzere en ciddi meseleleri nüktedan şekilde anlatabilirsiniz. Anlatmalısınız.







