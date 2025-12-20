2026’da sinema salonları dolup taşacak

Dijital mecraların etkisiyle sinema salonunda film izleme alışkanlığı azaldı ve sinemanın geleceği tartışılır oldu. Özellikle küresel salgın sonrasında umutlar kırıldı. Ancak veriler, izleyicinin sinema salonuna biraz daha yaklaşacağı yönünde.

Her yıl aralık ayıda bir sonraki yıla dair hasılat beklentisini açıklayan ABD merkezli Gower Street Analytics’in yeni raporu da bu yönde. Küresel gişenin 2026’da 35 milyar dolara ulaşacağı ve 2025’e göre yüzde 5’lik bir artış söz konusu olacağı beklentisi açıklandı. 2024’te de yükselişle tamamlanan gişe verilerinin salgın öncesi 2019’daki 42 milyar dolar seviyesinde yakın zamanda gelebileceği umudunu yeşertiyor. Mevcut döviz kurlarında 2026 tahmini, pandemi öncesi son üç yılın (2017-2019) ortalamasını hala yüzde 12 gerisinde görünüyor.

İDDİALI YAPIMLAR 2026’DA VİZYONDA

Beklentinin sebebi 2026’da çok güçlü yapımların sinema salonlarına gelecek olması. Zira ‘Avengers’, ‘Spider-Man’, ‘Toy Story’, ‘Dune’, ‘Star Wars’, ‘Super Mario Bros’, ‘Minions’, ‘Jumanji’, ‘Scream’ ve ‘Hunger Games’ gibi yüksek hasılat elde edecek filmler vizyona girecek.

2026’yı besleyecek en önemli yapımlardan biri “Avatar: Ateş ve Kül” dün de vizyona girdi. James Cameron’ın, sinema tarihinin en çok izlenen filmi olan Avatar serisinin yeni yapımının 2 milyar dolar seviyesinde hasılat yapması bekleniyor. Çünkü 2009’daki ilk Avatar 2 milyar 900 milyon doları aşan hasılat elde etmişti. 2022’deki ikinci Avatar da 2 milyar 343 milyon dolar hasılata ulaşmıştı.

2025’TE EN ÇOK İZLENEN YAPIMLAR

Perşembenin gelişi çarşambadan belliydi aslında. Zira bu yıl bazı yapımlar tahminlerin ötesinde hasılat elde etti. Mesela “Zootopia 2”nin iyi bir vizyon geçirmesi bekleniyordu ama daha şimdiden 1 milyar 150 milyon dolar hasılatı geçmesi ciddi bir ivme sağladı. Aynı şekilde 2025’te “Lilo & Stitch”in 1 milyar doları aşması önemliydi.

5 BİLETTEN 1’İ ÇİN’DE SATILIYOR

Küresel gişeyi son yıllarda en çok etkileyen adres ise Çin gişesi. Zira Çin’in yıllık hasılat verileri küresel pazarın neredeyse 5’te 1’ini oluşturuyor. 2024’te 30 milyar dolarlık toplam hasılatın 5,8 milyar doları, 2025’te ise 33,5 milyar doların 7,4 milyar doları Çin’de elde edildi. 2025 tahmini ise 35 milyar doların en az 7 milyar dolarının yine Çin gişesinden elde edilmesi yönünde.

TÜRKİYE’DE “ÇARŞAMBA KAMPANYASI” GİŞEDE ETKİLİ OLDU

Sinema biletlerinden elde edilen geliri tanımlayan hasılat bazında bakıldığında ülkemizde de geçen yıllara göre ciddi artış var. Satılan bilet sayısında kısmen düşüş olsa da şimdiden geçen yıla göre 900 milyon TL seviyesinde bir artış söz konusu. 2024’te 4,5 milyar TL hasılat söz konusu iken daha yılı kapamadan 2025’te hasılat 5,4 milyar TL olmuş durumda. Önümüzdeki yıl da iddialı yapımların etkisi ve bilet fiyatlarının artması sebebiyle hasılatın ciddi oranda yükselmesi bekleniyor.

Sinema Genel Müdürlüğü’nün başlattığı “Çarşamba Kampanyası” da artışta etkili oluyor. Zira biletlerin 120 TL’ye sabitlendiği çarşamba günü bu hafta sadece 3 günlük hafta sonundan daha fazla bilet satışı raporlandı.







