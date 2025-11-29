10 gün festival mi olur?

Türkiye’nin en başka festivali olma iddiasında olan Kısa’dan Hisse Kısa Film Festivali (KHKFF), 10. yılında 10 gün düzenlendi. Yarın ödül töreni ile sona erecek olan festivali sizin için takip ettim. Aslında kendim için de takipteydim. Zira festivalin artistik direktörüyüm zaten. Sizin için kendi kendimle röportaj yapmış oluyorum.

GENÇLERİ YETİŞTİRİP SEKTÖRE ARMAĞAN EDİYOR

Öncelikle festival ekibinin gençliği göz dolduruyor. Profesyonel çalışanların yanı sıra sinema öğrencisi gönüllülerin oluşturduğu 60 kişilik ekip, festivalin de genç kalmasını sağlıyor. Yetişmiş insan sorunu yaşanan her alanda olduğu gibi sinema ve festivalcilik mecraında da umut vadeden bir durum bu. Çünkü festival, kendi çalışanlarını sıfırdan yetiştirip sektöre hediye diyor.

HEM GENÇ HEM İSTİKRARLI

‘Başkalık’ iddiası kolaylıkla altından kalkılacak bir şey değil. Nasıl yapılacağı da net değil gibi. Ancak KHKFF bunu bir şekilde başarıyor. Tasarımlarından tanıtım filmlerine, etkinliklerden söylemlerine kadar bütüncül bir yapıyla karşımızda duruyor. Elbette bunun için sağlam bir niyet ve istikrar gerekli. Ülkemizde bu tür sanatsal faaliyetlerin istikrar sorunu olduğunu düşündüğümüzde ne kadar ciddi bir meseleden bahsettiğimiz anlaşılabilir.

Yüksel Aksu

İNADINA DEĞİL ISRARLA…

Başka festivallerde olmayan şeylerin varlığı KHKFF’ni farklı kılıyor.

Öncelikle her şey gençler için yapılıyor. Etkinlikler de gençlerin sinema ile kurdukları ilişkiyi geliştirecek, çevre edinmelerini sağlayacak, kendine güvenlerini sağlamlaştıracak şekilde kurgulanmış. Atölyeler sayesinde film üretim aşamalarına dair önemli paylaşımlar yapılıyor. Bu yıl film okuması, oyunculuk ve yapay zeka konusunda atölyeler düzenlendi. Önceki yıllarda da sanat yönetmenliği, ses gibi konularda uygulamalı etkinlikler yapılmıştı.

FESTİVALİN ÖZGÜNLÜĞÜ BURADA

Ustaların değil gençlerin kalemiyle hazırlanan kitaplar ise festivalin en özgün çalışmalarından… Bu yıl “Komik m i?” İsmiyle çıkan kitap, komedi türünde çalışma yapan ya da yapamayan gençlerin paylaşım metinlerini içeriyor. Geçen yıllarda “Senaryon mu vari derdin var”, “Olduramadım”, “Niçin Sinema, Neden Olmasın” başlıklarıyla kitaplar basılmıştı. Festivale katılan herkese bu kitap hediye edildi.

USTALARLA GENÇLER ÇAY İÇİP SOHBET ETTİ

“Tek Plan Masa” etkinliği ise KHKFF’nin ruhunu yansıtan özgün başlıkların başında geliyor. Sinemanın usta isimleri ile genç sinemacıları bir masa etrafında buluşturan ve birlikte çay içip sohbet etmelerini sağlayan etkinliğe bu yıl Yönetmen Can Ulkay, Oyuncular Muttalip Müjdeci, Hülya Duyar, Bekir Aksoy ile sanat yönetmeni Natali Yeres ve yapımcı Eyüp Gökhan Özekin katıldı. Sıcak görüntülere sahne olan etkinlik, festivalin muhabbet mottosunu ayakta tutar nitelikte.

ERİŞİLEBİLİR GÖSTERİM VE FİLİSTİN SEÇKİSİ

KHKFF’nin vazgeçilmez yanlarından biri “Erişilebilir Gösterim”. Daha önce festivalde gösterilmiş veya ödül almış 3 kısa filmin işitme engelliler için işaret dili ile ve sesli betimlemeli olarak izletildi. Yıllardır devam eden bu gelenek farklı ve önemli bir doku olarak önümüzde duruyor.

Üç yıldır Filistin’e özel bir yer açan festival bu yıl da Gazze’de çekilen 22 kısa filmden oluşan “Sıfır Noktasından” filmini gösterdi. Soykırım devam ederken Gazze’de, Gazzeli sinemacıların çektiği filmlerden oluşan yapım 2 seçki halinde izleyiciye sunuldu.

SEKTÖRÜN KALBİ BURADA ATTI

10. yıla özel 10 gün yapılan festivalde kimler yoktu ki…

Usta yönetmen Yüksel Aksu, senarist Akın Aksu, oyuncu Mert Turan, sinema tarihçisi Burçak Evren gibi sektörün önemli isimlerinin yanı sıra önemli genç isimler de KHKFF’nde yer aldı. Festivalin kısa film ve yapım destek jürilerinde de Mahmut Fazıl Coşkun, Sinan Albayrak, Esra Demirkıran, Emre Pekçakır, Natali Yeres, Fatih Özcan, Ahmet Şahin, Aslıhan Eker yer alırken, ön jürilerde de Mert Kartal, Yılmaz Kıvanç, Fatma Güldalı, Nebiye Ay, Neşe Durdi, Orhan Dede, Hüseyin Urçuk, Mert Erez yer aldı.

Bir kısa film festivalinde sektörden 50 kişinin yer alması gerçekten ayakta alkışlanacak bir durum. Yer alma dediğimiz de misafir olarak katılmaktan söz etmiyoruz. Her yıl etkinlik ve jürilerde yer alarak gençlerle ve ürünleriyle muhatap olan 50 yeni kişi festivalden geçiyor.

Festivalde yer alan diğer isimleri de anmadan geçmeyelim…

Samed Karagöz, Peren Birsaygılı Mut, Erim Şişman, Alkan Avcıoğlu, Zümrüt Sönmez, Feza Çaldıran, Ethem Günhan, Seda Kanburoğlu, Muhammed İrşad Dursun, Orhan Koçak, Uğur Deniz Terzioğlu, Prof. Ali Sait Liman, Prof. Arif Can Güngör, Zeynep Özlem Havuzlu, Zeynep Özlem Havuzlu, Dr. Öğr. Üyesi Pınar Tınaz, Nihan Işık, Adil Yanık…

60 FİLM, ONLARCA SİNEMACI

35 finalist ve gösterim hakkı kazanan filmin yanı sıra Filistin seçkisi ve erişilebilir gösterimle birlikte KHKFF’nde toplam 60 film gösterildi. 50’den fazla sinemacının, en az o kadar da kısa filmcinin bir festival içinde yer alması çok mühim. Festivalin kısa filmciler için yapıldığı çok net ve bu iddianın karşılığını veriyor.







