Kopya Özcan Deniz kavgası

Tamamen yapay zekâ ile üretileceği duyurulan “Tesseract” adlı proje, oyuncular ile Oyuncular Sendikası’nı karşı karşıya getirdi. Çünkü projede, Özcan Deniz ve Akın Akınözü gibi aktif olarak çalışan oyuncuların dijital kopyaları kullanılacak. Ayrıca yapay zeka üretimi ilk sanal oyuncu “İz” de projede yer alacak.

“GELECEK KUŞAKLARI RİSKE ATIYOR”

Sendika, dijital kopya izni veren oyunculara tepki gösterdi. Bunun, mesleğin geleceği açısından ciddi tehdit oluşturduğunu savundu. Sendika açılamasında “Oyuncunun bedeni, sesi, emeği ile kimliğinin dijital olarak ikame edilmesi hem bugünün çalışanlarını hem de gelecek kuşakları riske atıyor” denildi.

Oyuncular Sendikası’nın açıklaması bir tehlikeye işaret ettiği kadar yakın zamanda bütün sektör bileşenlerinin yapması gereken tercihi de hatırlatıyor. Senaristler yapay zeka kullanıyor. Özel efekt üreticileri zaten yapay zeka destekli çalışıyor. Görsel birçok ürün tamamen yapay zeka ile halledilecek durumda. Bir filmin tamamen yapay zeka ile yapılmasının alternatif haline geleceği zaman da yakındır.

Özcan Deniz'in yapay zeka klonu Tesseract dizisinde.

CEVAP BULUNMASI GEREKEN SORULAR

Peki, bu durumda üreticiler ne yapacak? Üretim nasıl etkilenecek? Yapay zekaya direnmek mi, teslim olmak mı? Yardımcı olarak kullanmak mı, yok saymak mı? Sorulardan herhangi birine cevap bulmak için konuyu zamana bırakmak da bir tercih olabilir. Ancak üreticilerin vakit geçmeden karar vermesi gerekiyor.

Mesela Oyuncular Sendikası’nın açıklamasına, Akın Akınözü tepki gösterdi. ‘Tesseract’ projesi hakkında yapılan açıklamadan dolayı, mesleki itibarının zedelendiğini belirterek hukuki süreç başlatacağını duyurdu. Yani yeni bir mücadele alanı oluşmaya başladı.

Yapay zekanın telif haklarına etkisi bütün dünyada tartışılan bir konu. Sürekli güncellenen yasal düzenlemeler söz konusu. Tamamen bir sonuca varmak mümkün değil. Çünkü yapay zekanın sektörde üretimi tam olarak nasıl kullanılacağı ve izin meselesinin kimlerle sınırlı olacağı zamanla ortaya çıkan yaşanmışlıklarla belirleniyor.

ÖZGÜN ÜRETİM İÇİN TEHLİKE YOK!

Teknik alanlar ile ticari sinemanın yapay zeka konusunda endişe etmesi anlaşılır. Bu endişe ile yaşamaya alışmak, tamamen reddetmek ya da kabul etmek seçenekleri güncelliğini koruyacak. Ancak festival sineması için yapay zeka belki de hiçbir zaman bu denli tehlike oluşturmayacak. Çünkü üretimler mümkün olduğu kadar yapaylıktan uzak, sanat olgusu zemininde gerçekliğe yakın ve en önemlisi özgün yöntemler bağlamında benzersiz olacaktır. Haliyle, yapay zekanın bunu yapabilmesi mümkün olmayacaktır. Çünkü yapay zeka, var olan insanlık birikimini kullanıyor. Özgünlük ise olmayanla ya da olana dair yeni söylemle oluşacaktır.







