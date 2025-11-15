Yan Yana ama özgün değil?

Yılın belki de en çok beklenen filmi Yan Yana vizyona girdi. Türkiye’nin son dönem en gözde oyuncuları olan Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit’i buluşturan film, 2001 Fransız yapımı Can Dostum’un uyarlaması. Yan Yana, paraşüt kazası sonucu boynundan aşağısı felç kalan zengin Refik ile yardımcısı olarak işe alınan Ferruh arasındaki dostluğu anlatıyor.

Filmin orijinali, Fransa’nın sosyolojik yapısındaki ayrıcalıklı ve dışlanmış iki karakterin hikayesine odaklanıyor. Orijinalinde bakıcı rolü siyahi birine ait. Yan Yana’da ise roman sayılan bir karakter (bebekken roman bir ailenin evlat edinmesinden ötürü tam bilemiyoruz). Roman mahallesinde yetiştiği için Türkiye’nin arka mahalle sosyolojisine hakim, ‘arka sokak’ kültürüne hakim olan Ferruh’un, seçkin bir aile lideri olan Refik ile arkadaşlığı normal şartlarda mümkün değil elbette. Film de bu imkansızlığı mümkün kılan zor şartlara rağmen dostluğun aştığı sınırlara işaret ediyor.





DOSTLUĞUN YIKTIĞI SINIFSAL DUVARLAR

Evet, dostluğun ve samimiyetin yıkamayacağı duvar yok. Kendisini çok iyi yetiştirmiş, yüksek sanat beğenisine sahip Refik’in, ‘alt tabaka sanat’ ve beğeniye sahip Ferruh ile kendini yeniden keşfetmesine şahitlik ediyoruz.

Post modern zaman masalı esasında. Sadece aşk ile sınıfsal fark anlatılacak değil ya. Dostluk çerçevesinde gayet güzel sınıfsal duvarların yıkılması mümkün.

Fransa’da yapıldığı 2011’de gişede büyük başarı elde eden filmin Türkiye’de de benzer bir durumla karşılaşması mümkün. Zira gişe matematiği her bakımdan işletilmiş. En gözde 2 oyuncu, eğlenceli bir senaryo, sınıfsal farkı ortaya koyan net kontrast ve izleyiciyi motive edecek birçok nüans ile Yan Yana’nın gişede ciddi sonuç vereceğine şüphe yok. Şu an Uykucu ve Kral Şakir: Dünyalar Karıştı ile salonların en gözde filmi olacak. 300’den fazla sinemada en az 500 salonda gösterilecek olan filmin yılın en çok izlenen yapımlarından biri olması kesin gibi.





NEDEN ÖZGÜN BİR HİKAYE İLE DEĞİL?

Feyyaz Yiğit’in sinemadaki ilk başrol oyunculuğunu böyle bir projede yapıyor olması avantaj tabii. Fekat neden özgün bir senaryo ile yola çıkılmadığı sorusu akıllara geliyor. Çünkü senaryoyu kaleme alan Feyyaz Yiğit, Aziz Kedi eve Mert Baykal bunu yine başarabilirdi. Elbette ticari gözle bakıldığında bazı şeylerin garantiye alınması da mantıklı. Nihayetinde gişe filmi…

Absürt komedi dizi ve filmlerinde görmeye alıştığımız Feyyaz Yiğit, yeni tür denemesinin içinde de rolünün hakkını veriyor. Haluk Bilginer bildiğiniz gibi. Ticari bir yapım için oyunculukların başarılı olduğunu söylemek mümkün. Ancak bazılarının beklentisini karşılamaması da muhtemel. Özellikle yan roller, Bilginer ve Yiğit’in gölgesinde eziliyor denebilir.

Filmin orijinalinde de olan bel altı meselelerin es geçilmediğini ve aile ile rahatlıkla izlenecek bir film olmadığını da söylemek gerek.



