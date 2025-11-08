TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri devam ediyor

Gazze'de yaşanan dramın ele alındığı "Benim Hikayem, Senin Gerçeğin" paneline "The Voice of Hind Rajab" belgeselinin başrol oyuncuları Motaz Malhees ile Saja Kilani ve “Hind Receb’in Sesi” (The Voice of Hind Rajab) ve "Filistin 36" filmlerinin yapımcısı Sawsan Asfari katıldı.

Dünya premierini Toronto Uluslararası Film Festivali'nde yapan ve Filistin’in Oscar adayı olan 'Filistin 36'nın çok önemli işlevi olduğunu söyleyen yapımcı Asfari, “Gerçekten hiç bilmediğimiz, çok uzağımızda olan bir tarihi anlatıyor. Bize anlatılan sahte Filistin tarihi, o toprakların insansız bir yer olduğunu söylüyordu. Oysa film, bu meselenin köküne iniyor.”

Venedik Film Festivalinde 20 dakika ayakta alkışlanan ve birçok Hollywood yıldızının yapımına katkıda bulunduğu Hind Receb’in Sesi filminin başrol oyuncusu Motaz Malhees de panelde önemli açıklamalarda bulundu. “Filmimizle birlikte seyircinin Filistin'de yaşanan acıyı anladığını düşünüyorum” diyen Malhees, "Bu değerli çalışmanın gerçekliği son derece ağır. Hem sete hem de rolüme sevgi ve sorumlulukla yaklaştım. Bütün bunlar olmasaydı bu işi yapmak gerçekten benim için imkansız hale gelebilirdi. Çünkü yüzünüze vurulmuş o gerçekliğe, sahip olduğunuz sevgi ve sorumluluk olmazsa dayanmanız mümkün değil" diye konuştu.







