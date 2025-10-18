İsrail’i kınayan sinemacılar tehdit altında mı?

Netflix ve BBC’nin başı çektiği bazı kuruluşların hukuk birimlerinin ortak mektubunda, Joaquin Phoenix, Olivia Colman gibi isimler tarafından imzalanan “İsrail Film Boykotu”nun başlarına bela olabileceği iddia edildi.

Variety’nin haberine göre Netflix, Disney, Amazon Studios, Apple ve Warner Bros.’un İngiltere bürolarının yanı sıra Discovery, BBC, Film4 ve ITV gibi İngiliz şirketlerin mektubuna göre, “İsrailli firmalarla çalışmayacağız” demek ayrımcılıkmış. Söz konusu firmalar bunun için yasla uyarı gönderdi. Söz konusu boykot yaklaşımının, Birleşik Krallık’ın “Eşitlik Yasası”nın ihlali olduğunu iddia eden yasal uyarıda, boykotçuların finansman ve sigorta konusunda sorun yaşayabileceği belirtilerek tehdit edildi.

Filistin Film İşçileri sözcülüğü ise “Çalışmalarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz ve Filistinlilerin BM tarafından öngörülen haklarını elde etmelerini amaçlayan küresel bir harekete katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Bu, herkesin desteklemesi gereken yasal ve ahlaki bir zorunluluktur ve kararlı bir şekilde insanlık için duran sanatçı topluluğumuza teşekkür ediyoruz” denildi.

Bundan birkaç ay önce Yorgos Lanthimos, Ava DuVernay, Adam McKay, Boots Riley, Emma Seligman, Joshua Oppenheimer ve Mike Leigh gibi yönetmenlerin de dahil olduğu yüzlerce sinemacının imza attığı boykot metninde “Filistin halkına karşı soykırım ve apartheid’e karışan festivaller, sinemalar, yayıncılar ve yapım şirketleri de dahil olmak üzere İsrail film kurumlarında görünmemeye veya başka bir şekilde çalışmamaya” söz verdiler.







