Gişe yıl sonunda coştu

Salgın sonrası izleme alışkanlığını değişmesi ile izleyicinin sinemada film izleme tercihi azaldı. 2019 sonrası veriler dibe inmişken 2022 sonrası toparlanma söz konusu oldu. Ancak hiçbir şekilde pandemi öncesine dönülemedi. Yakın gelecekte öyle bir şey de beklenmiyor.

2025 verilerine baktığımızda ise umut verici bir tablo söz konusu. Ülkemizde ve dünyada veriler farklı şekilde listeleniyor. Bizde bilet sayısı, dünyada ise biletten elde edilen gelir tabloya dönüşüyor. Bu şekilde baktığımızda Türkiye’de geçen yıl göre daha az bilet satılırken, hasılat ise artış gösteriyor. Bilet fiyatlarının artıyor olması bunun sebebi elbette… Dünyada ise hasılat geçen yıla göre yükselişte.

TÜRKİYE’DE “YAN YANA”, DÜNYADA “ZOOTOPIA 2”

Aralık ayının ortasına gelmişken sinemada ülkemizin ve dünyanın gişe verileri netleşti. Box Office verilerine göre Feyyaz Yiğit ile Haluk Bilginer’in rol aldığı “Soyut Dışavurumcu Bir Dostluğun Anatomisi Veyahut Yan Yana” filmi 2 milyon barajını geçerek Türkiye’de yılın en çok izlenen filmi olurken, dünyada ise Zootopia 2 gişeyi alt üst etti. Film 3 haftada 1 milyar dolar hasılat elde ederek yılın en çok izlenen filmleri arasına girdi. “Lilo & Stitch” 1 milyar 38 milyon dolar hasılatla yılın en çok izlenen ABD filmi olmuş durumda. Zootopia 2’nin birkaç gün içinde bu filmi geçeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak yılın en çok izlenen filmi olma ihtimali düşük. Zira Çin yapımı “Ne Zha 2” 1 milyar 900 milyon dolara üzerine çıkan hasılatı ile aylar öncesinden 2025’in en çok izlenen filmi olmayı garantilemişti. Film, 2 milyar dolara yaklaşan hasılatının büyük kısmını Çin’de yapmıştı.

ÇİN GİŞESİ DÜNYAYI DOMİNE EDİYOR

Nüfusu ve artan gelir seviyesi sebebiyle Çin’de sinema salonları tarihinin en hareketli günlerini yaşıyor. Son yıllarda en çok izlenen filmler Çin yapımları. Bunun sebebi Çinli sinemaseverlerin ilgisi. “Ne Zha 2” sadece Çin’de 1 milyar 879 milyon dolar hasılat elde ederken, dünyada ise sadece 23 milyon doları bulabildi. Her halükarda dünyanın en çok izlenen filmi bir Çin yapımı. ABD yapımları da Çin gişesine muhtaç. Çünkü Hollywood için Çin pazarı en verimli alanlar arasında. Çinli izleyiciler ABD yapımlarına da büyük katkı sağlıyor.

TÜRKİYE’DE HASILAT YÜKSELİYOR

Ülkemizde son haftalarda gişe ciddi şekilde hareketlenmiş olsa da 2024’e göre satılan bilet sayısında düşüş gözlemleniyor. Geçen yılın ilk 49 haftasında toplam 30 milyon bilet satılmışken bu yıl aynı dönemde 25 milyon satış söz konusu. Hasılatta ise aksi bir durum söz konusu. Geçen yılın aynı döneminde filmlerin biletlerinden elde edilen hasılat 4,5 milyar TL seviyesindeyken, bu yıl 5,2 milyar TL gibi bir veri listeleniyor.







