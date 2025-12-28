Yeni Şafak
Fransız oyuncu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

Fransız oyuncu Brigitte Bardot 91 yaşında hayatını kaybetti

14:1728/12/2025, Pazar
Yeni Şafak
Dünya sinemasının en büyük efsanelerinden biri kabul edilen Fransız oyuncu Brigitte Bardot 91 yaşında hayata veda etti. Bardot’un ölüm haberini başında bulunduğu vakıf duyurdu.

1950 ve 60’lı yılların dünya çapındaki sinema ikonu Fransız efsane Brigitte Bardot, 91 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi kendi adını taşıyan vakfı duyurdu.


VAKIFTAN DUYGUSAL VEDA

Brigitte Bardot Vakfı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

  • Vakfımızın kurucusu ve başkanı, dünyaca ünlü aktris ve şarkıcı Bayan Brigitte Bardot'nun vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz. Kendisi, hayatını ve enerjisini hayvan refahına adamak için prestijli kariyerini terk etmeyi seçmişti.

Açıklamada efsane ismin tam olarak nerede ve ne zaman vefat ettiğine dair ayrıntı verilmedi.

Öldü haberlerini kendi yalanlamıştı

Brigitte Bardot geçtiğimiz aylarda peş peşe iki kez hastaneye kaldırılmış, hakkında öldüğüne dair söylentiler çıksa da iyi olduğunu kendisi duyurmuştu.

Brigitte Bardot ekim ayında ciddi bir operasyon geçirdiği söylenerek hastaneye kaldırılmış, ardından efsane yıldızın yeniden hastanede olduğu hatta hayatını kaybettiği söylenmişti.

Brigitte Bardot daha sonra kendisi bir açıklama yaparak
“Ölmedim, gayet iyiyim. Hiçbir yere gitmeye niyetim yok”
demişti.

Ömrünün son yıllarında giderek kalabalıklardan uzaklaşan ve hayatını hayvan hakları mücadelesine adayan yıldız isim Saint-Tropez’deki evinde kalırken durumu kötüleşince Toulon’da bulunan bir hastaneye yatırılmıştı.

Ameliyat olduğu bildirilen Brigitte Bardot’un durumunun doktorlar tarafından yakın şekilde takip edildiği söyleniyordu.








