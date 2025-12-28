Yeni Şafak
İzmir’de yılbaşı gecesi su kesintisi yapılmayacak

13:5928/12/2025, Pazar
IHA
İZMİR’DE KURAKLIK NEDENİYLE 13 İLÇEDE HER GÜN UYGULANAN PLANLI SU KESİNTİLERİNE, YILBAŞI GECESİ İÇİN BİR GÜNLÜK ARA VERİLECEK.

İzmir’de kuraklık nedeniyle 13 ilçede her gün uygulanan planlı su kesintilerine, yılbaşı gecesi için bir günlük ara verilecek.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) tarafından yapılan açıklamaya göre; Konak, Karabağlar, Çiğli, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca, Bayraklı, Bornova, Menemen, Gaziemir ve Menderes ilçelerinde her gün 23.00 ile 05.00 saatleri arasında gerçekleştirilen planlı kesintilerin, 31 Aralık gecesi uygulanmayacağı bildirildi. Kentte su tasarrufu amacıyla 6 Ağustos tarihinde başlatılan uygulamada; başlangıçta 3 günde bir yapılan kesintiler, 9 Eylül’den itibaren 2 günde bire, 10 Aralık’tan itibaren ise her gün uygulanacak şekilde güncellenmişti.

#İzmir
#Su kesintisi
#Yılbaşı
