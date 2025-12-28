Hamas liderlik için seçime gidiyor: İki adayın ismi belli oldu

Gazze'deki soykırım, uluslararası baskı ve liderlerini suikast saldırıları ile kaybetmesine rağmen teşkilat yapısını muhafaza eden Hamas, liderlik koltuğu için seçime gidecek. Hareket seçimi Genel Şura Konseyi tarafından kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyor. Gazze, Batı Şeria ve diasporayı temsil eden yaklaşık 50 üyeli Genel Şura Konseyi tarafından oylanacak seçimde Halid Meşal ve Halil el-Hayye isimleri öne çıkıyor.
İsmail Haniyye'nin suikast sonucu şehit olmasının ardından Hamas liderliğine Yahya Sinvar seçilmişti. Sinvar, Gazze'de siyonist İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit olduktan sonra liderliğe bir atama yapılmadı. Hareket bu süreçte Genel Şura Konseyi tarafından yönetildi.
Birliktelik mesajı
İki yılı aşkın süredir devam eden İsrail katliamlarının ardından Hamas'ın seçime gitmesi oldukça güçlü mesajlar içeriyor. Hamas, seçimlerde hareket yapısının kişilere değil istişareye dayandığını ve saldırıların, suikastların yapıya zarar vermediğini vurgulayacak. Hareket içinde fikir ayrılıkları olsa da bunun bir bölünme değil zenginlik olduğu vurgulanacak.