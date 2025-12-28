Yeni Şafak
Hamas liderlik için seçime gidiyor: İki adayın ismi belli oldu

Hamas liderlik için seçime gidiyor: İki adayın ismi belli oldu

Furkan Erten
Furkan Erten
13:14 28/12/2025, Pazar
G: 28/12/2025, Pazar
Hamas, Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından boş kalan Siyasi Büro Başkanlığı koltuğu için seçim kararı aldı.
Hamas, Yahya Sinvar'ın şehadetinin ardından boş kalan Siyasi Büro Başkanlığı koltuğu için seçim kararı aldı.

Gazze'deki soykırım, uluslararası baskı ve liderlerini suikast saldırıları ile kaybetmesine rağmen teşkilat yapısını muhafaza eden Hamas, liderlik koltuğu için seçime gidecek. Hareket seçimi Genel Şura Konseyi tarafından kısa sürede gerçekleştirmeyi planlıyor. Gazze, Batı Şeria ve diasporayı temsil eden yaklaşık 50 üyeli Genel Şura Konseyi tarafından oylanacak seçimde Halid Meşal ve Halil el-Hayye isimleri öne çıkıyor.

İsmail Haniyye'nin suikast sonucu şehit olmasının ardından Hamas liderliğine Yahya Sinvar seçilmişti. Sinvar, Gazze'de siyonist İsrail askerleriyle girdiği çatışmada şehit olduktan sonra liderliğe bir atama yapılmadı. Hareket bu süreçte Genel Şura Konseyi tarafından yönetildi.

Seçim kararı alan Hamas'ta iki önemli isim öne çıkıyor. Müzakere heyetinin lideri olan Halil el-Hayye bir süredir yönettiği Hamas'ın fiilen yeni lideri olabilir. Liderlik için ikinci aday olarak Hamas'ı uzun süredir yurt dışında temsil eden Halid Meşal gündemde. Her iki isimde uzun süredir Hamas içerisinde görev yapan ve hareketi yöneten isimlerin başında geliyor.

Birliktelik mesajı

İki yılı aşkın süredir devam eden İsrail katliamlarının ardından Hamas'ın seçime gitmesi oldukça güçlü mesajlar içeriyor. Hamas, seçimlerde hareket yapısının kişilere değil istişareye dayandığını ve saldırıların, suikastların yapıya zarar vermediğini vurgulayacak. Hareket içinde fikir ayrılıkları olsa da bunun bir bölünme değil zenginlik olduğu vurgulanacak.

