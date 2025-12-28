Hamas liderlik için seçime gidiyor: İki adayın ismi belli oldu

Seçim kararı alan Hamas'ta iki önemli isim öne çıkıyor. Müzakere heyetinin lideri olan Halil el-Hayye bir süredir yönettiği Hamas'ın fiilen yeni lideri olabilir. Liderlik için ikinci aday olarak Hamas'ı uzun süredir yurt dışında temsil eden Halid Meşal gündemde. Her iki isimde uzun süredir Hamas içerisinde görev yapan ve hareketi yöneten isimlerin başında geliyor.