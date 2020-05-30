Sıra Ayasofya’da: Vatandaş cuma namazı için Sultanahmed’e koştu

Salgın yasakları sonrası ilk cuma namazı İstanbul’un 567. yıldönümüne denk geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ayasofya’da Fetih Sûresi’nin okunacağını söylemesi vatandaşlar tarafından sevinçle karşılandı. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması ümidini taşıyan vatandaşların heyecanına tanık olduk.

Orada kılmak isterdik

Mustafa Ayyıldız

Mustafa Ayyıldız: “Sultanahmed’de namaz için EyüpSultan’dan geldim. Çok buruk bir namaz kıldık. Biz bugün namazımızı Ayasofya’da kılmak istedik. 2.5 aydır cuma namazı kılamadık. Çok şükür geldik, namazımızı kıldık. Ama içimiz buruk. Fethin yıldönümünde namazımızı Ayasofya’da kılabilirdik. Devletimiz güvenlik önlemleri kapsamında buna izin vermedi. Buna da şükür. Ayasofya’da Fetih Sûresi okunacak. Fetih oldu zaten. İstanbul fethedildi. Şimdi neden Fetih Sûresi okunacak? Ayasofya ibadete mi açılacak? Zincirler kırılsın. Ayasofya ibadete açılsın. İşte o zaman Fetih okunsun.”

Fetih Suresi başlangıç olsun

Hamdullah Kaya

Hamdullah Kaya: “11 hafta sonra ilk cumamızı eda ettik. Bugünü gördüğümüz için Allah’a şükürler olsun. Duygu doluyuz. Çünkü hiç bugüne kadar böyle bir şey yaşanmamıştı. Camilerimizden bu denli uzak kalmamıştık. Yani hayatımızda büyük bir boşluk oldu. Allah için çok zorlandık. Elhamdülillah bugünü de gördük. Camilerimize ve cami cemaatine kavuştuk. İnsan kendini çok başka, eksik hissediyor. Ve namaz kılınca başka hissediyoruz kendimizi. Normal cumaya göre bu cuma başka bir hava var burada. Daha heyecanlı ve daha duygu dolu. Ayasofya’da Fetih Sûresi okunacak. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu görüyoruz. Allah Cumhurbaşkanımızın, milletimizin, İslam aleminin yardımcısı olsun. Burada inşallah Fetih Sûresi çok şeyin de başlangıcı olur.”

Kanayan yaramız

Sinan Yıldırım

Sinan Yıldırım: “Allah bir daha milletimize ve devletimize böyle sıkıntılar yaşatmasın. Allah razı olsun devletimizden. 11 hafta sonra ilk kez cuma namazını eda ettik. İnşallah bu sıkıntıları hep beraber atlatacağız. Ayasofya bizim kanayan yaramız. Tez zamanda ibadete açılır inşallah ve namazlarımızı Ayasofya’da kılarız. Devlet büyüklerimizden bunu bekliyoruz. Bir yerleri kırmadan dökmeden olsun bu. İbadete açılsın. 11 hafta çok buruk geçti. Evde ne kadar vakit namazlarımızı kılsak da, camide kılınan namaz gibi olmuyor. Özledik. Çok özledik. Teravih namazlarını da evde kıldık.”

REKLAM

Nasip olur inşallah

İsmail Çelik

İsmail Çelik: “Ben Üsküdar’dan geldim. Gönül isterdi ki cuma namazımızı Ayasofya Camii’nde kılalım. Allah o günü de nasip eder inşallah. Ayasofya’da Fetih Sûresi okunacak ama okunmasından ziyade uygulanması önemli. İnşallah her şey hayırlı olur. İnsanların bu şuurda olması önemli; yoksa caminin açılması ya da kapalı olması değil, insanımızın bu bilinçle yaşaması gerekir. Nesiller bu bilinçle yetişmeli. İstanbul’u fetheden nesil gibi... Şu anın Fatih’i olmalılar.”