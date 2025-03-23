‘Sosyal medyada yayılan egzersiz videoları omurga sağlığını tehdit ediyor'

Medipol Acıbadem Bölge Hastanesi'nden Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, egzersiz yaparken sosyal medyadaki popüler videolardan ilham almanın birçok sağlık sorununu da beraberinde getirdiğini belirtti. Kişisel sağlık durumu gözetilmeden yapılan bu hareketlerin sinir sıkışmalarına, kas yırtılmalarına ve hatta cerrahi müdahale gerektirecek rahatsızlıklara yol açabileceği konusunda uyarılarda bulundu.





‘BİREYLERİN OMURGA SAĞLIK DURUMLARINI DEĞERLENDİRMELERİ ŞARTTIR'





Özellikle bel ve boyun bölgesinde fark edilmemiş fıtık başlangıçları olan bireylerin ağır antrenmanlara bilinçsizce başlamalarının ciddi sakatlıklara sebep olabileceğini belirten Dr. Özkoçak, “Omurgada var olan yapısal bozuklukların göz ardı edilmesi ve bilinçsizce yapılan hareketler sinir baskısına, kas yaralanmalarına ve ileri seviyede cerrahi müdahale gerektiren fıtıklara neden olabilir. Bu nedenle egzersiz öncesinde bireylerin omurga sağlık durumlarını değerlendirmeleri şarttır” ifadelerini kullandı.





‘GERME VE ESNETME EGZERSİZLERİNE ÖNEM VERİLMELİ'





Kas ve eklem yapılarının zorlanmalara karşı dayanıklılığını artırmanın en önemli yollarından birinin ısınma hareketleri olduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Özkoçak, “İyi bir spor antrenmanı, mutlaka esneme ve germe hareketleriyle başlamalıdır. Profesyonel sporcuların bile antrenman öncesinde uzun süren ısınma periyotları uyguladığını biliyoruz. Kasların ve bağların yeterince esnememesi durumunda yüklenmeler doğrudan travmaya, yırtıklara ve sakatlıklara sebep olabilir. Bu yüzden bireysel spor yapan kişilerin de mutlaka öncesinde germe ve esnetme egzersizlerine önem vermeleri gerekir” diye konuştu.





‘BİLİNÇSİZ AĞIRLIK ANTRENMANLARI FITIK RİSKİNİ ARTIRIYOR'





Omurgaya binen yükün kaldırılan ağırlıkla doğru orantılı olarak arttığını bu nedenle omurga sağlığını korumak için ağırlık antrenmanlarının kontrollü bir şekilde yapılması gerektiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Özkoçak, “Omurgamız doğal duruş pozisyonundayken bile başın ağırlığı nedeniyle yaklaşık 6 kilogramlık bir yük taşır. Boynunuzu 15 derece eğdiğinizde bu yük 12 kilograma, 30 derece eğdiğinizde 18 kilograma çıkarken, 60 derece eğildiğinde çok daha büyük bir artış gösterir. Şimdi bir de bu duruma ağır antrenmanları eklediğinizde, omurga üzerindeki basıncın ne kadar arttığını hayal edebilirsiniz, Ağırlık kaldırırken önemli olan, vücudu aşamalı olarak alıştırmak ve birden yüklenmemektir. ‘Ne kadar fazla ağırlık kaldırırsam o kadar kas yaparım' anlayışı yanlıştır. Kas gelişimi, aşamalı olarak yük artırılarak sağlanır ve bu süreçte omurgaya binen yük iyi hesaplanmalıdır” dedi.





‘SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN EGZERSİZİ BİLİNÇLİ YAPIN'





Sağlıklı bir yaşam için düzenli egzersizin şart olduğunu belirten Dr. Özkoçak şunları söyledi:



