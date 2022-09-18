Hayat Stanley Kubrick İstanbulda
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Stanley Kubrick İstanbul’da

Başyapıtların yönetmeni olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, İstanbul Sinema Müzesi’ne konuk oluyor.

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Latife Beyza Turgut Yeni Şafak
Stanley Kubrick İstanbul’da
Stanley Kubrick İstanbul’da.

Başyapıtların yönetmeni olarak sinema tarihinde çığır açmış olan sinema dehası hakkında bugüne kadar yapılmış en kapsamlı sergi, İstanbul Sinema Müzesi’ne konuk oluyor.

New Yorklu yönetmen Stanley Kubrick’in tüm çalışmalarına kronolojik bir bakış sunacak olan sergi, izleyicinin Kubrick’in sıra dışı dünyasına yakından tanıklık etmesini sağlayacak. Kubrick’in çoğu yayınlanmamış belge, obje, senaryo, kamera, lens ve orijinal kostümleriyle sanatçının sinema kariyerine derinlemesine bir bakış sunacak. Stanley Kubrick sergisinin küratörlüğünü, İstanbul Sinema Müzesi Küratörü Zihni Tümer ve Alman Film Müzesi Küratörleri Hans-Peter Reichmann & Tim Heptner yapacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve İstanbul Sinema Müzesi tarafından gerçekleştirilecek olan sergi, 1 Ekim tarihinde izleyiciyle buluşacak.

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