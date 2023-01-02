Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı

Şanlıurfa'da tedavisi tamamlanan kızıl akbaba doğaya bırakıldı

Şanlıurfa'da, doğada yaralı olarak bulunarak tedavi edilen kızıl akbaba, doğaya bırakıldı.



Şanlıurfa'da kırsalda bölgede yaralı olarak bulunan kızıl akbabanın Gölpınar Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezindeki tedavisi tamamlandı. Bunun üzerine akbaba bir kafese konularak, doğaya salınmak üzere Fırat Nehri kenarına götürüldü. Görevliler tarafından kafesi açılan akbaba bir süre kayalıkta bekledikten sonra kanat çırparak Fırat Nehri üzerinde gözlerden kayboldu.

