Sultanahmet Cezaevi Camii'nde skandal fotoğraf: Eda Taşpınar dini değerleri hiçe saydı

Sultanahmet'te bulunan Four Seansons içerisinde yer alan ve dışarıdan kimsenin giremediği Sultanahmet Cezaevi Camii/Hayyatin-i Hassa Camii'nde tasarımcı Eda Taşpınar skandala imza attı.
DİNİ DEĞERLERİ HİÇE SAYDI
Tasarımcı Eda Taşpınar insanların inançlarını yok sayarak ayakkabılarıyla ve uygunsuz kıyafetiyle camii de poz verdi. Sosyal medya hesabından paylaşan Taşpınar'a birçok insan tepki gösterdi.
- 'BİZ OLAYIN BİR TARAFI DEĞİLİZ'
- Four Seansons Hotel'in yetkilileri Yeni Şafak Editörü Emre Ün'e yaptığı açıklamada konuyla alakalıların olmadığını söyledi. Hotel yetkilisi, "Bizim olayla bir alakamız yok. Eda Hanım kendisi hotel içerisinde fotoğraf çekilmek istedi. Biz olayın bir tarafı değiliz. Kendisine verdiğimiz bir izin yok" dedi.