Hayat Toplu taşımaya Türkiye Kart geliyor
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Toplu taşımaya Türkiye Kart geliyor

Toplu ulaşımda yaşlıların Türkiye'nin her yerinde kullanabileceği Türkiye Kart çalışmasında son aşamaya gelindi. 65 yaş üstü vatandaşlar gittikleri şehirde farklı bir kart almalarına gerek kalmayacak. Alzheimer hastaları için de akıllı bileklik gelecek.

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Haber Merkezi Diğer
Toplu taşımaya Türkiye Kart geliyor
Foto: Arşiv.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yunus Emre Ayözen, herkes için hareketlilik uygulamasına yönelik yazılım çalışmalarına başladıklarını belirterek, farklı şehirlerde de kullanılabilecek Türkiye Kart projesinin yaygınlaştırılacağını söyledi.

  • Türkiye gazetesinde konuyla ilgili açıklamalarına yer verilen Ayözen, “Yaşlı ve engelli bireylerimizin sosyal, ekonomik hayata katılımlarını artırmak için canlı bağlantı sağlama gibi PTTKart’la entegre bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. Yine bu uygulamayla birlikte refakatçi uygulamasını da hizmete almış olacağız. Türkiye Kart kesintisiz hizmeti bu uygulamanın içerisine dahil etmeyi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığıyla birlikte planlıyoruz. Bu anlamda yaşlılarımızın farklı şehirlerde entegre bir şekilde hiçbir başka kartı almadan tek kart vasıtasıyla yolculuklarını gerçekleştirmesini sağlayacağız. Bu çalışmayı da Konya ilinden pilot olarak başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

DEMANS HASTALARINA AKILLI UYGULAMA

Demans hastalarına da yeni bir uygulamanın gündemde olduğunu ifade eden Ayözen “Alzheimer gibi rahatsızlıkları olan bireyler için mobil uygulama ve çağrı merkeziyle entegre akıllı bileklik uygulaması ve kart uygulamasını planlıyoruz” dedi.

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