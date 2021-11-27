Türk dizi tarihinde ilk: Ünlü oyuncu aynı anda üç dizide birden oynayacak

Başrollerini Pınar Deniz ve Kaan Urgancıoğlu’nun paylaştığı, Yargı dizisinin oyuncu kadrosu büyüyor. Son 2 haftadır Kanal D'deki Arka Sokaklar dizisinde Ercü karakteriyle yer alan oyuncu İbrahim Şentürk pazar akşamları yayınlanan "Yargı" dizisinin kadrosuna dahil oldu. İbrahim Şentürk dizide Eren Başkomiser'in ekibinden bir polisi canlandıracak.

Medyaradar'ın haberine göre, Şentürk ayrıca perşembe akşamları Star TV'de yayınlanan "Benim Hayatım" dizisinde "Avukat Ömer" karakteriyle de ekranlarda yer alacak.

İBRAHİM ŞENTÜRK KİMDİR?

İbrahim Şentürk 1 Ocak 1985’te İstanbul’da doğmuştur.

36 yaşında olan İbrahim Şentürk Oğlak burcudur. Şentürk, İkizler Memo Can, Menajerimi Ara ve Çukur dizilerinde rol almıştır.

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