Türk hekimler Suriye'de şifa dağıtıyor: Ölmeden torunlarımı göreceğim

Dört gün süren operasyonlar kapsamında 2 gözünden katarakt operasyonu olan 71 yaşındaki Ezzu Abbud, “Bu hastalık yüzünden artık göremez haldeydim. Ölmeden dünya gözüyle torunlarımı görmek istiyordum. Bu ameliyat hayatımı değiştirdi. 15 yıl sonra torunlarımı göreceğim. Ölmeden dünya gözüyle torunlarımı görebileceğim” dedi.

Türkiye’den gelen sağlık ekibine teşekkür eden Abbud, “Türk doktorlar sayesinde buradaki pek çok insan sağlığına kavuştu. Allah Türkiye’den razı olsun” diye konuştu.

50 AMELİYAT YAPILDI

Operasyonlar için Urfa İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevli ekiplerin teknik malzeme ve altyapı desteği verdi. Bu sayede büyük oranda yaşlı insanların yaşadığı Tel Abyad bölgesindeki hastanede 50 katarakt ameliyatı yapıldı.

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MAKİNE DAHİ İŞLEMİYOR

Bölgede 450 bine yakın insanın yaşadığına dikkat çeken Göz Doktoru Erhan Sarışın, “65-80 yaş grubu vatandaşların büyük çoğunluğu yürüme güçlüğü çekiyordu. Bu insanları Türkiye’ye getirerek tedavi etmemiz olanaksızdı. O nedenle biz de Yetim Ehli Derneği aracılığıyla bölgeye gittik. Bazı hastaların sağlık sorunları o kadar ileri boyutta ki, iki kişi kollarından tutarak ameliyat masasına yatırıyorduk. Kesinlikle ayakta duramayacak haldeler. Yıllardır doğru düzgün sağlık taramasından geçmemişler. 20 seferden fazla Afrika’ya gittim, Tel Abyad’daki insanların durumu kadar kötü bir yer görmedim” dedi. Normal şartlarda 20 -30 dakika süren katarakt operasyonlarının bazı kişilerde 2 saate çıktığını söyleyen Sarışın, “Bölgeye çok fazla bombardıman olmuş, tabi bu bombardımanların gözlere de etkisi oldukça fazla. Özellikle katarakt için bize başvuran insanlar çok zor durumdaydı. Bazı kataraktlara 10 yıl önce müdahale edilmesi gerekiyordu, resmen taşlaşmış. Makinenin işlemediği vakalar gördüm. Hayret ettim” diye konuştu.

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MAAŞLAR ARTSIN TALEBİ

Öte yandan bölgede sağlık faaliyeti yürüten sağlık personelinin maaşları da Kızılay tarafından karşılanıyor. Hasta bakıcı 900, hemşire bin 200, doktorlar ise 4 bin lira maaş alıyor. Maaş aralığı nedeniyle bölgede iyi doktor ve sağlık personeli

sıkıntısı yaşanıyor. Suriye’de çalışan 3 bin personelin maaşının bu aralıkta olduğu ifade edilirken, artırılması isteniyor.