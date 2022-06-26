Hayat Türk restoranı El Turco Amerikada Michelin ödülü aldı
YENİ ŞAFAK PAZAR EKİ

Türk restoranı El Turco Amerika’da Michelin ödülü aldı

Yeme içme sektörünün dünyadaki en büyük otoritesi olarak tanınan Michelin, geçtiğimiz yıl Miami’de açılan El Turco’yu Bib Gourmand ödülüne layık gördü ve girilmesi çok zor olan Michelin restoran rehberine ekledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk restoranı El Turco Amerika’da Michelin ödülü aldı
El Turco, Michelin restoran rehberine girmeyi başardı.

Yeme içme sektörünün dünyadaki en büyük otoritesi olarak tanınan Michelin, geçtiğimiz yıl Miami’de açılan El Turco’yu Bib Gourmand ödülüne layık gördü ve girilmesi çok zor olan Michelin restoran rehberine ekledi. Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun sahibi olduğu El Turco sunduğu modern Türk-Osmanlı mutfağı menüsüyle bu ödüle layık görüldü.

Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu
Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu

El Turco’nun kurucu ortağı Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu yaptığı açıklamada; “Türkler geçmişten günümüze yeme içmeye çok önem vermiştir ve tarihsel süreçte etkileşim içinde olduğumuz medeniyetler yeme içme kültürümüzü şekillendirmiştir. Biz bu kültürün etkisiyle oluşturduğumuz menümüzü ufak dokunuşlarla El Turco’ya özel hale getirdik ve bu menüyü bir de Türk misafirperverliğiyle harmanladık. Bib Gourmand ödülünü almış olmak bizim için çok önemli çünkü kaliteli malzemeden yapılmış lezzetli ve sunumu da güzel olan yemeği uygun fiyata veren mekanlara verilen bir ödül bu.


Bizim de El Turco ‘yu açarken hedefimiz iyi yemeği uygun fiyat politikası ile sunmaktı ve bu hedefimizin Michelin tarafından değerlendirilip ödüllendirilmesi bizi hem gururlandırdı hem de motive etti. Bu motivasyonu daha iyisini yapmak ve büyümek için itici güç olarak kullanacağız” dedi.

Emine Erdoğan: Gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz
GÜNDEM
Emine Erdoğan: Gastrodiplomasi alanında yeni rekorlar kırabiliriz
Sosyal medyayazısı dikkat çekti

Sosyal medya
yazısı dikkat çekti

​16 yaşındaki Anıl'ın kahreden sonu.
Yol ulaşıma kapandı

Yol ulaşıma kapandı

​Kaya parçaları koptu, toprak birikintileri sürüklendi.
Kısa sürede bitecek

​İstanbul'da kurulan pazarlarda kurbanlık satışları hızlı başladı.

​Cumhurbaşkanı ve çevredekilere hakaret edince dayak yemişlerdi.

​Ümit Özdağ'ın korumaları vatandaşı darp etti.

​Balayı dönüşü kazada ölen çift yan yana toprağa verildi.

Göbeklitepe'de heyecanlandıran keşif.

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

Altı ile kırmızı kodlu uyarı

​Çok kuvvetli yağış geliyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.