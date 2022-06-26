Türk restoranı El Turco Amerika’da Michelin ödülü aldı

Yeme içme sektörünün dünyadaki en büyük otoritesi olarak tanınan Michelin, geçtiğimiz yıl Miami’de açılan El Turco’yu Bib Gourmand ödülüne layık gördü ve girilmesi çok zor olan Michelin restoran rehberine ekledi. Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu ve Gökhan Yüzbaşıoğlu’nun sahibi olduğu El Turco sunduğu modern Türk-Osmanlı mutfağı menüsüyle bu ödüle layık görüldü.

Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu

El Turco’nun kurucu ortağı Nurdan Gür Yüzbaşıoğlu yaptığı açıklamada; “Türkler geçmişten günümüze yeme içmeye çok önem vermiştir ve tarihsel süreçte etkileşim içinde olduğumuz medeniyetler yeme içme kültürümüzü şekillendirmiştir. Biz bu kültürün etkisiyle oluşturduğumuz menümüzü ufak dokunuşlarla El Turco’ya özel hale getirdik ve bu menüyü bir de Türk misafirperverliğiyle harmanladık. Bib Gourmand ödülünü almış olmak bizim için çok önemli çünkü kaliteli malzemeden yapılmış lezzetli ve sunumu da güzel olan yemeği uygun fiyata veren mekanlara verilen bir ödül bu.

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Bizim de El Turco ‘yu açarken hedefimiz iyi yemeği uygun fiyat politikası ile sunmaktı ve bu hedefimizin Michelin tarafından değerlendirilip ödüllendirilmesi bizi hem gururlandırdı hem de motive etti. Bu motivasyonu daha iyisini yapmak ve büyümek için itici güç olarak kullanacağız” dedi.