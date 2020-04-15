Türkiye’yi konuşmak

Tartışanın çok ancak meselenin yerli yerince, kendi zaviyesinden konuşanının ise az olduğu bir ülke Türkiye. İnanmış, vicdanlı bir aydın sorumluluğu ile meseleleri konuşan bir isimdi Hüsamettin Arslan. Her ne kadar genç diyebileceğimiz bir yaşta aramızdan ayrılsa da “Meselelerimizi Konuşmak” üzere bir kitap vesilesi ile yine bizlere hitap etmekte. Hüsamettin Arslan’ın Zeytinburnu Belediyesi’nin bünyesinde verdiği seminerlerin hülasası olan Meselelerimizi Konuşmak (Haz. Asım Öz, Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yay., Ocak 2020, 384 s.) kitabı, kendini Türkiye’nin kaderinden sorumlu tutan bir aydın hissiyatının tezahürü.

Akademik bir disiplin alanı olan sosyolojiyi seçen Hüsamettin Arslan, felsefi sosyolojinin savunuculuğunu yapmıştır. Düşüncesinin kıblesini doğduğu topraklara, Türkiye’ye çeviren Arslan, düşüşün de ayağa kalkışın da bu topraklarda olduğunun idrakinde olarak söz söylemiş, kitaplar yazmıştır. Konuşurken de yazarken de kendi ifadesiyle “iğneleyen, tuvali yumuşak darbelerle fırçalayan değil, çekiçleyen bir üslupla” yazıyor ve konuşuyordu. O yüzden “yukarıdakilere kızgın, aşağıdakilere karşı ise müşfik”ti.

Kitabı yayına hazırlayan Asım Öz’ün ifadesiyle Arslan’a göre bize düşen, kendimizi anlamak, meselelerimize eğilmek ve bir çıkış yolu bulmaktır. Bu yüzden de çağına şahitlik eden bir Hoca duyarlılığı ile sadece sosyal bilimler alanında değil aktüel meseleler üzerinde de konuşma ihtiyacı duymuştur. Konuşmaların başlıklarına baktığımız vakit bu husus açıkça görülecektir: İktidar ve Din; Din, Toplum ve Politika; Bir Gerçeklik Olarak Din; Terör, Şiddet ve Uygarlık; Evimiz, Türkiye’miz, Memleketimiz vd.. Hayatını kavramların etrafında kurduğu düşünce sisteminin belirlediği Arslan, bireysel tarihinde yaşadığı kavramlarla olan imtihanından sonra elinde üç kavramın kaldığını söylüyor: Anlam/Mana, İktidar, Gelenek… Ve ekliyor: “Bunlarla dünyayı, dünyadaki olayları, Türkiye’yi, Türkiye’deki olayları ve insanı açıklayabiliriz.” (s.139) Arslan’ın konuşmalarının eksene oturduğu üç mesele/üç başlık bu.

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KENDİMİZ OLARAK NASIL KALACAĞIZ

Kitap Künyesi Meselemizi Konuşmak Zeytinburnu Belediyesi Kültür Yayınları 2020 380 sayfa

Türkiye’nin yakın tarihte geçirdiği önemli kırılma noktalarından olan Gezi Parkı olayları, 17-25 Aralık, 15 Temmuz Darbe Girişimi, Başkanlık sistemine geçiş gibi konular da Hüsamettin Arslan’ın konuşmalarının muhtevasını oluşturmaktadır. Yaşanan bu kadar hadisenin ve travmanın ardından Arslan’ın aradığı cevap nasıl kendimiz kalabileceğimizdi. Nitekim Türkiye’nin kendinin farkına vardığı, anlamını idrak ettiği zamanların da bu kritik zamanlarda, karar anlarında olduğunun da farkında bir isimdi Hüsamettin Arslan. Tarihsel süreç içerisinde kim olduğumuzun, nereye yaslandığımızın sorusunu muhafazakarlık, modernlik bahsinde de soruyor: “Tanzimat’tan beri değişmiyor. Sorunumuz şu: Nasıl aynı anda hem modern olabiliriz hem de kendimiz kalabiliriz? Bu iki şey mümkün mü? Yani hem televizyon, buzdolabı. Hem bunlara sahip olup hem nasıl kendimiz kalabiliriz? Çok zor bir soru bu. Bence muhafazakâr olmak, muhafazakâr bir tutumdur. Bu dünyada bir sürü başka insanlar var ama kendim olarak ben de bu dünyada yer almak istiyorum. Peki, ben kimim?” (s.45) Sadece muhafazakâr olmak değil, muhafazakâr kalmanın sıkıntılarına da vurgu yapar. Türkiye toplumun hızla modernleşmesi ve kapitalistleşmesinin bedelini de yine muhafazakârların ödediğini ifade ediyor. Modern şehir hayatı, AVM’lerle gelen tüketim kültürü muhafazakârların önünde bir imtihan olarak yer alıyor.

MUHAFAZAKARLIK VE TASFİYELER TARİHİ

Arslan, muhafazakârlığı konuştuğu bir oturumda muhafazakârlığın dünyadaki karşılığını değerlendirdikten sonra Türkiye’de ise muhafazakârlığı atıf yaparak, bu topraklarda muhafazakârlığın tarihinin tasfiyeler tarihi olduğunu söylüyor. Tasfiyeleri de tarihsel bir panoroma ile sunuyor. İlki yeniçeriliğin kaldırılması olarak zikrediyor. Hatta II. Mahmut’un yaptığı bu hamle ile sadece Yeniçeriliğin değil, Bektaşiliğin de büyük bir darbe yediğinden hareketle çok büyük ve ilk tasfiye olarak zikrediyor. Bu tasfiyenin Osmanlı’nın sonunu hazırladığı ve Mustafa Kemal reformlarının, devrimlerinin de önünü açacak olan bir hamle olduğunu ifade ediyor. Sırası ile Türkiye muhafazakârlığının tasfiye sürecinde İkinci meclisin muhafazakârları politik sahneden tasfiyesi etmesi, 1933 Üniversite reformu ile Darülfünun’un kapanması, İstanbul Üniversitesi’nin açılması ve bununla beraber Almanya’da Nazi zulmünden kaçan hocaların ülkeye girişiyle muhafazakâr hocaların üniversiteden tasfiyesini dile getiriyor. Devamında Demokrat Parti’nin iktidarının yıkılışı ve Adnan Menderes’in idam edilmesi, ordudan 7000 kişinin tasfiyesini de büyük tasfiyenin bir halkası olarak zikrediyor. Hatta Arslan’a göre 80’lere gelindiğinde Müslüman düşmanı, şeriat düşmanı, muhafazakâr düşmanı haline gelen ordunun sebebi de bu büyük tasfiyedir.

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AK PARTİYE NEDEN OY VERİYORLAR

Buradan önemli bir noktaya geliyor Arslan ve muhafazakârların neden Ak partiye oy verdiğini sorusunu soruyor. Sorunun cevabı “Cumhuriyet tarihinin muhafazakârların tasfiyesinin tarihi olduğu” içindir. “Türkiye’de muhafazakârlığın çok gündemde kalması konusunda: Birincisi, bu tasfiye işlemi, ikincisi ise muhafazakârlığın köklerinden birinin Osmanlı İmparatorluğu’nun tasfiyesidir. Osmanlı imparatorluğunun tasfiyesi bütün Türklerin, Türkiyelilerin bir tarihi varsa, tüm Türkiyelilerin tarihindeki en büyük olaydır.” (s.37) Türkiye’nin dönemsel olarak yaşadığı travmanın arka planında da zikredilen bu hususun yer aldığı da örneklendiriliyor. Osmanlı ufku, Arslan’ın düşüncesinde önemli bir eşik. O yüzden konuşmalarında Osmanlı modeli üzerine fikirlerini bina ediyor.

Hüsamettin Arslan meselelerimizi içeriden bir bakışla düşüncenin konusu haline getiriyor, soruyor, sorguluyor. Son söz yine merhum Hüsamettin Arslan’ın: “Ben de bu ülkenin çocuğuyum, bazı şeyleri başıma gelince öğrendim. Dileğim, ileride insanların bu ülkede nasıl en iyi şekilde yaşanacaksa, bunun kurallarını öğrenip ona göre yaşamalarıdır.” (s.355)