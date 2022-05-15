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Unutmamak için yazmaya başladım

Cem Bağdatlıoğlu’nun ilk kitabı Saabu Akıl Fikir Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Yazma serüvenini anlatan Bağdatlıoğlu, “Akılda tuttuğum fikirleri unutmamak için yazmaya başladım” diyor.

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Merve Akbaş Yeni Şafak
Unutmamak için yazmaya başladım
Cem Bağdatlıoğlu
  • İLK KİTAP İLK HEYECAN
Cem Bağdatlıoğlu’nun ilk kitabı Saabu Akıl Fikir Yayınları etiketiyle okurla buluştu. Yazma serüvenini anlatan Bağdatlıoğlu, “Akılda tuttuğum fikirleri unutmamak için yazmaya başladım” diyor.

- İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

İlk eserim SAABU’yu yazmaya 2012 senesinde başladım. Üzerinde neredeyse iki sene uğraştığım halde 2014’e geldiğimizde kitabı bitirmek için hala daha çok zamana ihtiyacım vardı. Ancak o sıralar nükleer mühendislik doktoram bütün vaktimi alıyordu. Ben de kitabı belirsiz bir süreliğine askıya almak zorunda kaldım. 2020’de pandemi döneminde tekrar SAABU’ya dönecek vakti sonunda buldum. Kitap bu sene yayınlandığında on sene süren uzun bir yolculuğu gururla ve başarıyla bitirmiş gibi hissettim.

- Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Dürüst olmak gerekirse kitabı ilk elime aldığımda kendime sevinmeye hiç fırsat vermedim. Hemen “acaba kapakta, baskıda, metinde bir hata yapıldı mı?” diye bakmaya başladım. Ancak kendimi kitapta bir hata olmadığına ikna edince rahatlayıp sevinmeye başladım.

SaabunCem BağdatlıoğlunAkıl Fikir Yayınların2022n232 sayfa
SaabunCem BağdatlıoğlunAkıl Fikir Yayınların2022n232 sayfa

- Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Kardeşim Ece’ye imzaladım. Kendisi her zaman bir şekilde aynı anda hem en büyük eleştirmenim hem de en büyük destekçilerimden biri olmuştur. Dürüst yorumları ile kitabı doğru yönlendirmeme çok yardım etmiştir.

- Yazmaya nasıl başladınız?

Akılda tuttuğum fikirleri unutmamak için yazmaya başladım. Bazen aklımdayken bana iyi gelen fikirlerin kağıda döküldüğünde saçma olduğunu, bazen de akılda pek ilginç gelmeyen fikirlerin yazarak üzerinde uğraşınca ne kadar değer kazandığını anladım.

DAHA YARATICI VE ÖZGÜR

- Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Geceleri kendimi daha yaratıcı ve özgür hissederim. Yeni fikirleri, kitabın yeni bölümlerini yazmaya gece başlarım. Kurguyu, fikirleri, karakterlerin ne yapacaklarını özgürce gece düşünürüm. Gündüz geldiğinde ise sanki gece yazdıklarıma ışık vurur. Düşük kaliteli, mantığa ters metinlerin benden saklanacak yeri kalmamış olur. Gündüz gözü ile yazdıklarımı siler veya bir daha yazarım. Bu gece-gündüz döngüsü yazdıklarım hem gece hem gündüz içime sinene kadar devam eder.

- Defter mi, bilgisayar mı?

Defterleri plan yapmak, özgürce fikirlerimi kağıda dökmek için kullanırım. Örneğin SAABU’nun kurgusunu defter üzerinde kendime görsel olarak planlamak için kullandım. Eserin kurgusunun akışını tekrar tekrar çizdiğim şemalar iki defteri doldurdu. Ancak edit edilmesi, bir kısmının oradan şuraya alınması, araya yeni cümleler eklenmesi, vs. gereken yazılar bilgisayar kullanarak yazdım.

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