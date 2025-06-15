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Uykudan uyanıp yazdığım oluyor

Uykudan uyanıp yazdığım oluyor

Merve Akbaş
04:0015/06/2025, Pazar
G: 14/06/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Neslihan Soydaş Yıldız
Neslihan Soydaş Yıldız

Neslihan Soydaş Yıldız’ın ilk kitabı Eve Gitmeyen Yollar Uzam Yayınları etiketiyle okurla buluştu. İlk kitabının yayımlanma sürecini ve yazma alışkanlıklarını anlatan Yıldız, “Uykudan uyanıp yazdığım da oluyor. Enikonu masada saatlerce yazdığım da” diyor.

İlk eseriniz yayınlandığında neler hissettiniz?

2014 yılında ilk öyküm yayınlandığında hem saklamak hem herkese göstermek istemiştim. Kitabımı elime alınca da benzer duygular yaşadım. Biraz utanıyor insan. Ama aynı zamanda büyük bir mutluluk ve heyecandı. Öykülerimin kitap hâlini alması uzun sürdü. Ama kitaplaşması bir netice değil, başlangıçtı benim için.

Kitabınızı elinize alınca ilk olarak ne yaptınız?

Oğlum on aylıktı, kitabı eline verdim. İki eserimi de uzun süre izledim.

Kitabınızı ilk kime imzaladınız?

Hiç gönderemeyeceğim birine.

OKUMAK VE YAZMAK DIŞINDA ELİMDEN BİR ŞEY GELMİYOR

Yazmaya nasıl başladınız?

Yazdığımı hep hatırlıyorum. Ama gülümseyerek hatırladığımız çocukluk anılarını saymıyorum. Ankara’da üniversitede okurken başladım. İstanbul’da doğup büyüdükten sonra, Ankara’ya alışmakta zorlandım. Ama sonra bir baktım ki bağlanmışım. İstediğim zaman yalnız kalabilmek benim yeni hayatımdı. O süreçte sevdiklerimi de kaybettim. Okumak ve yazmak dışında pek bir şey gelmiyordu elimden.

Gece mi yazarsınız, gündüz mü?

Aslında gece daha rahat yazıyorum. Ama artık gündüze de alıştırdım kendimi. Şartlardan bağımsız çalışmak daha özgür bir alan açıyor. Önemli olan fikrin, kurgunun şekillenmesi. Uzun süre kafamda gezdirip, uykudan uyanıp yazdığım da oluyor. Enikonu masada saatlerce yazdığım da.

Defter mi, bilgisayar mı?

Bilgisayar. Ama o aşamaya gelmeden önce telefonda çok mesai harcarım. Notlarım telefonumda durur. Bazen yalnız telefonla çalışırım. Uyku tutmadığında, bebek uyuturken ya da aklıma bir şey geldiğinde hep telefona yazarım. Defterlerim de var. Öykü notları, senaryo notları için farklı defterlere yazar ara sıra kaybederim.



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