Vakıf eserleri sergilendi

Vakıf Katılım tarafından, Bursa'nın fethinin 700. yılı dolayısıyla Bursa Valiliği tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında “Bursa Vakıf Eserleri Fotoğraf Sergisi” açıldı. Bursa Tophane Meydanı'nda düzenlenen sergi, Vakıf Katılım'ın hayata geçirdiği Bursa Vakıf Eserleri Envanter kitabından seçilen 276 fotoğraftan oluşuyor. Tarihçeleriyle sanatseverlerle buluşacak fotoğraflar yıl boyunca Orhangazi Meydanı, Cumhuriyet Caddesi, Çarşıbaşı Meydanı, Emir Sultan Meydanı ve UNESCO Meydanı'nda sergilenecek.