Yıldız Tilbe'den sert çıkış: 'Ben öldükten sonra asla istemiyorum' diyerek açıkladı

10:3326/10/2025, Pazar
Yıldız Tilbe.
Ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe konser öncesi yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Tilbe, hayatının sinemaya uyarlanmasına kesin bir dille karşı çıktı.

Türk müziğinin en güçlü seslerinden biri olan Yıldız Tilbe, önceki akşam vereceği konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


Son dönemde Adile Naşit, Bergen ve Müslüm Gürses gibi birçok ünlü ismin hayat hikâyeleri beyaz perdeye aktarılmıştı. Bu gelişmelerin ardından "Sizin hayatınız da film olur mu?" sorusu Yıldız Tilbe'ye de yöneltildi.


"BENİ YAŞARKEN KİMSE ANLAMADI"

Tilbe ise bu soruya oldukça net bir tavırla sert çıkarak cevap verdi. "Hayatımın film olmasını asla istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez. Buradan yasaklıyorum."

