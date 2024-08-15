Yıllar öncesinde hayal etmiştim ama şimdi kavuşabildim

1955 yılında Trabzon’da doğdum.Çocukluğum kitapları seven ve çok okuyan aile fertlerinin içinde geçti. O zamanlar çocuk kitapları çok azdı, babamın getirdiği dergileri, kitapları, gazeteleri önce koklar, sonra okuyamasam da yapraklarını sanki içinde esrarengiz bir hazine bulacakmışım gibi hevesle karıştırırdım. İlkokul öğretmenimiz, bir gün bize büyüyünce ne olmak istediğimizi sordu. Sınıftan bazıları hayallerini anlattı. Bunun üzerine rahmetli öğretmenimiz şunu söyledi: “Kim bilir ileride ne güzel mesleklere sahip olacaksınız. Belki bir öğretmen, belki bir doktor, belki bir yazar olursunuz, kitap yazarsınız” dedi. Kendi kendime sordum, acaba ben yazar olabilir miyim? Haftalık gazetelerin kültür sanat sayfalarında, dergilerde yazmıştım ama kitaplaştırmamıştım yazdıklarımı. Yani çok uzun yıllar öncesinde hayal etmiştim ama ancak şimdi kavuşabildim hayalime. Bu beni olağanüstü sevince boğdu tabii. Yayınevi editörü değerli Emin Gürdamur’un kitabın yayınlandığına dair gönderdiği mesajı görünce çok heyecanlandım, gözlerime inanamadım bir an. Oturduğum yerden ayağa kalktım, biraz dolaştıktan tekrar oturdum, ellerimi açarak bol bol şükrettim.