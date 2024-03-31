Osmaniye belediyesi için yarışan İbrahim Çenet ve Serkan Karayiğit seçim sonuçları tüm Türkiye tarafından merak konusu olmaya devam ediyor. Osmaniye’de oy verme saatinin başlamasıyla birlikte vatadaşlar sandığa akın etti. Oy verme saatinin sona ermesiyle birlikte oy sayımları başladı. Kesin olmayan sandık sonuçlarına göre 2024 Osmaniye seçimi İbrahim Çenet ve Serkan Karayiğit arasında geçmesi bekleniyor. Sandıkların açılmasıyla birlikte Osmaniye seçim sonuçları canlı olarak anlık veriler ile Yenişafak’ta yer almakta. İşte seçim sonuçları adayların oy oranları.

İbrahim Çenet mi Serkan Karayiğit mi kazandı?

31 Mart Osmaniye yerel seçim sonuçları oy sayım işleminin başlamasıyla birlikte belli oluyor. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte İbrahim Çenet ve Serkan Karayiğit’in Osmaniye’de aldığı oy oranı yenisafak.com'da yer alacak. Haritalı seçim sonuçları sorgulama sayfası üzerinden İbrahim Çenet ve Serkan Karayiğit 2024 seçim sonuçlarına göre oy sayıları, oy oranları, açılan sandık oranı, toplam seçmen sayısı, katılım oranı, kullanılan oy sayısı, geçerli ve geçersiz oy sayıları netlik kazanacak.

İbrahim Çenet - Serkan Karayiğit yüzde kaç oy aldı?

Yerel seçimlerde Osmaniye Belediye Başkanlığı için yarışan MHP Parti adayı Reşit Polat ve CHP adayı Serkan Karayiğit oy oranları, açılan sandık sonuçlarına göre belli olmakta.

İbrahim Çenet kimdir?

İbrahim Çenet, 7 Ekim 1975'te Osmaniye’de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Osmaniye'de tamamlayan Çenet, 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

2004-2005'te Eskişehir Günyüzü, 2005-2007'de Malatya Kuluncak, 2007-2012'de Çanakkale Bozcaada, 2012-2013'te Şanlıurfa Ceylanpınar, 2014-2016'da Hakkari Yüksekova, 2016-2018'de Ankara Çubuk'ta kaymakamlık yapan Çenet, 2019-2021'de Kastamonu Taşköprü Kaymakamı olarak İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevinde bulundu. Son olarak Mersin Toroslar Kaymakamlığı yapan Çenet, evli ve 2 çocuk babasıdır.

Serkan Karayiğit kimdir?

Serkan Karayiğit, 28 Mayıs 1991'de Osmaniye'de doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini Osmaniye'de tamamlayan Karayiğit, 2014'te Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinden mezun oldu. Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde yüksek lisansına devam eden Karayiğit, petrol, oto galeri, mobilya, inşaat ve beyaz eşya üzerine faaliyet gösteren aile şirketinde yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

Osmaniye Yerel Seçim Belediye Başkan Adayları 31 Mart 2024

Zafer Partisi Ahmet Atakan Ertuğ - (Osmaniye) Saadet Partisi Ahmet Kılıç - (Osmaniye) Türkiye Komünist Hareketi Ahmet Özgür Keskin - (Osmaniye) Anavatan Partisi Akif Döndü - (Osmaniye) Bağımsız Türkiye Partisi Alparslan Kaya - (Osmaniye) İYİ Parti Alpaslan Koca - (Osmaniye) Demokratik Sol Parti Arif Yiğit - (Osmaniye) Memleket Partisi Bekir Levent Ersoylu - (Osmaniye) Hak ve Özgürlükler Partisi Dersim Deniz Cevheroğlu - (Osmaniye) Yeni Türkiye Partisi Eda Bengü Obut - (Osmaniye) Millet Partisi Halil İbrahim Bozoğlan - (Osmaniye) Demokrat Parti Haydar Aktürk - (Osmaniye) Bağımsız Adaylar Hüseyin Köse - (Osmaniye) Milliyetçi Hareket Partisi İbrahim Çenet - (Osmaniye) Hür Dava Partisi İsmail Kutlu - (Osmaniye) Halkın Kurtuluş Partisi Mehmet Ali Aygün - (Osmaniye) Vatan Partisi Mehmet Nuri Börüban - (Osmaniye) Türkiye Komünist Partisi Murat Köken - (Osmaniye) Cumhuriyet Halk Partisi Serkan Karayiğit - (Osmaniye) Demokrasi ve Atılım Partisi Yunus Bayazit - (Osmaniye) Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Ziver Gümüş - (Osmaniye)

Seçimlere kaç siyasi parti katıldı?