İkinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlenmenin başladığını vurgulayan Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, “Sıfır araçlarla ilgili gelişmeler, otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızı daha uygun fiyatlı ikinci el pazarına yöneltti. Sektörde gözle görülür bir canlanma var. Sıfır araç fiyatları, ikinci el talebini doğrudan etkiledi. Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz.” dedi. Peki ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? 2. el otomobil fiyatı bayram sonrası ne olur düşer mi çıkar mı?

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç fiyatları, yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle ikinci el otomobil pazarında gözle görülür bir canlanma yaşandığına ilişkin açıklamada bulundu. İkinci el otomobil piyasasında "sahte ilan" ve "fiyat köpüğü" sorunlarına karşı getirilen e-Devlet onaylı "doğrulanmış ilan sistemi", sektör temsilcilerine göre hem alıcıları koruyor hem de piyasayı daha gerçekçi bir zemine oturtuyor.

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır araç fiyatları, yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle ikinci el otomobil pazarında gözle görülür bir canlanma yaşandığını belirterek, "Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz." dedi.

En yüksek otomobil satışının gerçekleştiği il hangisi oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl ocak-nisan döneminde 2 milyon 200 bin 159 olan ikinci el otomobil satışı bu yılın aynı döneminde yüzde 3,26 artarak 2 milyon 271 bin 873 adede ulaştı.

Geçen ay devri yapılan toplam 957 bin 499 taşıtın yüzde 67,3'ünü otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil satışının gerçekleştiği il 163 bin 281 ile İstanbul oldu. Bu ili 84 bin 427 ile Ankara, 39 bin 83 ile İzmir, 28 bin 110 ile Antalya ve 27 bin 967 ile Bursa izledi.

2. el otomobil fiyatı bayram sonrası ne olur düşer mi çıkar mı?

MASFED Başkanı Erkoç, otomobil piyasasındaki gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

İkinci el otomobil piyasasında beklenen hareketlenmenin başladığını vurgulayan Erkoç, "Yaklaşan yaz dönemi ve Kurban Bayramı'nın etkisiyle talebin daha da artmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Uzun süredir ikinci el otomobil sektöründe ciddi fiyat artışı yaşanmadığına dikkati çeken Erkoç, bu dönemde piyasanın yatay seyretmesinin fiyatları belli bir seviyede tuttuğunu söyledi.

Erkoç, sıfır araçlarda döviz kurları ve maliyet artışı nedeniyle fiyatlarda yükselme olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Sıfır araçlarla ilgili gelişmeler, otomobil almayı düşünen vatandaşlarımızı daha uygun fiyatlı ikinci el pazarına yöneltti. Sektörde gözle görülür bir canlanma var. Sıfır araç fiyatları, ikinci el talebini doğrudan etkiledi. Yıl sonunda toplam ikinci el satış hacminin 7 milyon adedin üzerine çıkmasını öngörüyoruz. Hem fiyat avantajı hem de yaz aylarıyla birlikte artan mobilite ihtiyacı talebi destekleyecek. Otomobil almayı düşünen vatandaşlarımız için şu an fiyatlar açısından uygun bir dönem."

"Elektrikli araçlar yeni bir ivme oluşturuyor"

Erkoç, giderek yaygınlaşan elektrikli otomobillerin hem yakıt tasarrufu hem de vergi avantajlarıyla tüketici nezdinde cazibe kazandığını vurgulayarak, şunları kaydetti: