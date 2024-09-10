Apple, iPhone 16'nın lansmanının ardından yeni işletim sistemi iOS 18 güncellemesinin çıkış tarihini açıkladı. Ayrıca iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modelleri de belli oldu. (iOS 18 ne zaman çıkacak, iOS 18 hangi cihazlara gelecek?)

İOS 18 NE ZAMAN GELECEK?

Apple It's Glowtime etkinliği 9 Eylül günü gerçekleşti. Lansmanda iPhone 16 serisinin yanı sıra yeni özellikleri ile iOS 18'i de tanıttı. Apple, iOS 18'in 16 Eylül'de yayınlanacağını duyurdu.

iOS 18 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR

iPhone Modeli

iPhone SE (2. nesil ve daha yeni)

iPhone XR

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone 12 Pro Max

iPhone 12 Pro

iPhone 12 mini

iPhone 12

iPhone 13 Pro Max

iPhone 13 Pro

iPhone 13 mini

iPhone 13

iPhone 14 Pro Max

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Plus

iPhone 14

iPhone 15 Pro Max

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Plus

iPhone 15

iPHONE 16, iOS 18 İLE GELİYOR

2024'ün en çok beklenen akıllı telefonlarından iPhone 16 serisi, yapay zekanın gücünü iOS 18 ile bir araya getiriyor. Gelişmiş makine öğrenimi algoritmalarıyla donatılan iOS 18, kullanıcı deneyimini kişiselleştirerek daha akıllı ve verimli bir kullanım sunuyor. Genmoji gibi yenilikçi özellikler ile emojilerinizi kişiselleştirirken, gelişmiş yazma araçları sayesinde metinlerinizi daha hızlı ve doğru bir şekilde oluşturabilirsiniz. iPhone 16 serisinin sunduğu bu yenilikler, mobil teknolojilerde yeni bir çığır açıyor.

iOS 18 ÖZELLİKLERİ VE YENİLİKLERİ

Bu güncellemeyle birlikte, performans iyileştirmeleri ve arayüzdeki yeniliklerin yanı sıra, Apple Intelligence adı verilen yeni yapay zeka özellikleri de kullanıma sunulacak.

Yapay zeka özellikleri arasında öne çıkanlar, kullanıcıların kendi emojilerini tasarlayabilecekleri Genmoji uygulaması, metinleri görsellere dönüştüren Playground ve Mail ile Notlar gibi yazı tabanlı uygulamalarda metin özetleme ve yeniden yazma işlevleri yer alıyor. Bu yenilikler, kullanıcı deneyimini daha kişisel ve işlevsel hale getirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca, Apple’ın sesli asistanı Siri, ChatGPT entegrasyonu ile daha akıllı bir hale gelecek. OpenAI tarafından 2022'de tanıtılan ve dünya çapında büyük yankı uyandıran ChatGPT, iPhone'ların yapay zeka yeteneklerini güçlendirerek kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştirecek.

iOS 18 güncellemesini alacak iPhone modellerine baktığımızda ise, en yeni modelin iPhone 16, en eski modelin ise iPhone SE 2. nesil olduğunu görüyoruz. Bu iki model arasında piyasaya sürülen tüm iPhone'lar, iOS 18 güncellemesinden faydalanabilecek.







