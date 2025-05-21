İŞKUR İşbaşı Eğitim Programı desteğine kimler başvurabilir? Günlük 1100 TL destek ödemesi yapılıyor

İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin mesleki deneyim kazanmalarını sağlamak ve istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla işbaşı eğitim programı düzenlenmektedir.





İşbaşı Eğitim Programlarından Yararlanma Şartları





İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

İşverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Emekli olmamak,

Programa başladığı tarihten önceki bir yıl içerisinde program düzenlenecek işverene ait vergi numarası altında yer alan işyerlerinde sigortalı olmamak,

Kurumca aynı meslekte düzenlenen kurs/programı tamamlamamış olmak,

Programa katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Ayrıca düzenlenen mesleki eğitim kursundan veya işbaşı eğitim programından bir kişi en fazla ikişer kere yararlanabilmekte olup kişilerin kurs ve programlardan toplam yararlanma sayısı ise üçü geçemeyecektir.





İşbaşı Eğitim Programlarının Süresi





Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saati geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.





Program süresi bilişim ve imalat sektörlerindeki işyerleri ve mesleklerde en fazla 6 ay, diğer sektörlerde ise en fazla 3 aydır.





Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi çağımızın ve geleceğin meslekleri olarak görülen alanlarda düzenlenecek olan işbaşı eğitim programlarına katılan 18-29 yaş arası gençler için işbaşı eğitim programlarının süresi en fazla 9 ay olarak uygulanmaktadır.





Tehlikeli ve çok tehlikeli mesleklerde MEB Hayat Boyu Öğrenme modüllerinin veya üniversite eğitim modüllerinin asgari sürelerinden az olmamak kaydıyla program düzenlenmektedir. Program günde en az 5 en fazla 8 saat olmak üzere ve haftada 6 günü aşmamak kaydıyla haftalık 45 saat ve günlük 240 günü geçmeyecek şekilde planlanabilmektedir.





İşbaşı Eğitim Programlarında Karşılanabilecek Giderler

İşbaşı eğitim programına katılan vatandaşlara, programa fiilen katıldıkları gün üzerinden;





İş arayan statüsündeki katılımcılara günlük 850,18 TL, öğrenci* 637,63 TL ve işsizlik ödeneği alanlara günlük 425,09 TL cep harçlığı ödenmektedir.





Geleceğin meslekleri olarak belirlenen mesleklerde düzenlenen programlarda katılımcılara günlük 1.105,23 TL, öğrenci* 828,93 TL ve işsizlik ödeneği alanlara günlük 552,62 TL cep harçlığı ödenmektedir.

* Öğrenci: Ortaöğretim ve altı örgün eğitime devam eden katılımcılar.





Meslek Lisesi Mezunlarına Artırımlı Cep Harçlığı Ödenmesi

Meslek lisesi mezunlarının, mezun oldukları alanda yer alan mesleklerde düzenlenen programlara katılmaları halinde cep harçlığı ödemeleri %30 artırımlı yapılmaktadır. Meslek-alan eşleşmesi sağlanan mesleklere ulaşmak için tıklayınız.





Her Meslekte Kadın Eli Projesi

Kadınların istihdamını ve iş gücüne katılımını desteklemeye yönelik yürütülen “Her Meslekte Kadın Eli Projesi” kapsamında yapılacak iş birlikleriyle belirlenen mesleklerde programlara katılım sağlayan kadın katılımcılara %30 artırımlı cep harçlığı ödenmektedir. Belirlenen mesleklere ulaşmak için tıklayınız.





Başvuru Yeri Ve Zamanı