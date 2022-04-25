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Özgün İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı 2022
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İşsizlik sigortası ödemeleri ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı 2022

İŞKUR'a göre Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için belirli süre ve miktarda yapılan işsizlik ödemeleri için beklenen açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, işsizlik sigortası ödemelerinin hangi tarihte yapılacağını açıkladı. Peki, işsizlik ödeneği ne zaman ödenecek? İşsizlik maaşı ile ilgili son gelişmeler haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İşsizlik maaşları ne zaman ödenecek? 2022 işsizlik maaşları ile ilgili Bakan Bilginden açıklama!
2022 işsizlik ödeneği ödeme tarihi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, ne zaman yatırılacağını açıkladı.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptığı açıklamada, "İşsizlik sigorta ödemeleri 29 Nisan'da yapılacak. Ramazan bayramı nedeniyle ödemeler erkene alındı" ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

IBAN bilgileri olmayan vatandaşlara PTT'den ödeme yapılacak.

Banka hesaplarına yatırılacak olan ödemeler, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara ise PTT üzerinden sağlanacak.

2022 İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE KADAR?

2022 yılında en düşük işsizlik maaşı ise 2 bin 130 liradır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NEDİR?

İşsizlik ödeneği, çalıştığı süre boyunca sigortalı olup işten çıkartılanlara yasada belirtilen şartlara uymaları halinde işsiz kaldıkları tarihten itibaren en fazla 10 ay süreyle verilen bir ödenektir. Her işsiz kalan bu maaştan faydalanamaz, belirli şartları vardır.

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ KİMLERE ÖDENİR?

İŞKUR'da belirtilen işsizlik ödeneği şartları şöyle:

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

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